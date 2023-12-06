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جمعية (الهلال الاحمر الكويتي) تعلن وصول دفعة مساعدات جديدة الى قطاع غزة

12/6/2023 4:32:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 6 - 12 (كونا) -- أعلنت جمعية (الهلال الاحمر الكويتي) اليوم الأربعاء دخول دفعة مساعدات جديدة الى قطاع غزة تضم خيما وبطانيات لمواجهة الظروف الجوية القاسية.
وقال رئيس الفرق التطوعية التابعة للجمعية في غزة أحمد ابودية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم توزيع الشحنة على (المستشفى الكويتي) في قطاع غزة ومراكز الايواء في مدينة (رفح) جنوب القطاع.
وذكر ابودية ان "هذه النوعية من المساعدات ضرورية في هذا الوقت بسبب الظروف الجوية الصعبة وهطول الأمطار فضلا عن استمرار العدوان الاسرائيلي والنزوح من الشمال الى الجنوب جراء قصفه المستمر".
وكانت جمعية (الهلال الأحمر الكويتي) ذكرت في وقت سابق ان 90 بالمئة من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الاغاثي حتى الان دخلت الى قطاع غزة ويتم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي والمستشفيات والمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي المستمر.
يذكر ان دولة الكويت أرسلت الاف الأطنان من المساعدات الاغاثية والانسانية لقطاع غزة ولايزال الجسر الجوي الاغاثي الكويتي مستمرا فضلا عن ارسال العشرات من سيارات الاسعاف منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)

ن ق / ض ح



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