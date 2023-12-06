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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

12/6/2023 4:32:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 6 كانون الأول (بترا)- اقتحم مستوطنون يهود اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الاقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط منع دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة لتأمين الاقتحامات.
الى ذلك، سمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية يوم غد الخميس في شوارع القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأقصى المبارك.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
06/12/2023 12:12:37

MENAFN06122023000117011021ID1107545394

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