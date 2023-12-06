مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 6 كانون الأول (بترا)- اقتحم مستوطنون يهود اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الاقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط منع دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة لتأمين الاقتحامات.
الى ذلك، سمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية يوم غد الخميس في شوارع القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأقصى المبارك.
--(بترا)
م ف/ أ أ/اح
06/12/2023 12:12:37
MENAFN06122023000117011021ID1107545394
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