رجال الأعمال تقترح إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني من آثار العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا)- دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى تشكيل لجنة خاصة مشتركة من القطاعين العام والخاص، لوضع آلية تحمي الاقتصاد الوطني من أية تبعات قد تقع جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ولضمان سيره بالشكل الصحيح.

ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني، القطاع الخاص إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خاصة قطاع السياحة.

وأكدت الجمعية في ورقة موقف أعدتها بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني من أية آثار قد تخلفها تبعات العدوان الاسرائيلي على غزة، ضرورة ضخ تسهيلات وقروض بفوائد مخفضة لتشجيع الاستثمار والتوسع بالمشاريع القائمة.

وحسب بيان الجمعية اليوم الاربعاء، شددت الجمعية على ضرورة تخفيض أسعار الفوائد على القروض التجارية، وتأجيل الأقساط التجارية لفترة تصل لنصف عام دون فائدة أو عمولات إضافية، وتفعيل برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم القطاع الخاص.

ودعت في ورقتها إلى تأجيل دفعات ضريبة المبيعات والرسوم الحكومية بكامل أنواعها لمدة 6 أشهر، وتخفيض رسوم المناولة في ميناء العقبة لرفع تنافسيته واعتماده كمرفأ بحري جاذب في المنطقة، وزيادة الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع التي لها بديل في السوق المحلية، دعما للمنتج المحلي.

كما دعت الجمعية إلى العمل على تطوير مشاريع الطاقة لسد احتياجات المملكة في الظروف الطارئة، وتسويق الأردن سياحياً وبشكل مستقل عن المنطقة، وضبط وترشيد النفقات الحكومية.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني نجح في السير باتجاه النمو الإيجابي منذ بداية العام الحالي حتى أيلول الماضي، وتمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما لجهة ارتفاع معدلات النمو بالناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الميزان التجاري، النشاط السياحي بالمملكة .

وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً إيجابياً في النصف الأول من العام الحالي 2023، مسجلا 2.6 بالمئة، مدعوما بنمو العديد من القطاعات وبمقدمتها قطاع النقل والتخزين والاتصالات التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.42 بالمئة.

وبينت الجمعية في ورقتها أن الدخل السياحي حقق نموا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول منه، بنسبة 34,7 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.

كما بينت حسبما جاء في ورقتها، أن آثار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في حال استمراره، قد تؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

06/12/2023 11:55:51