الخارجية: العمل جارٍ لاجلاء 110 أردنيين من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا)- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، استمرار الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية بمتابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير القضاة، إن فريق السفارة الأردنية في القاهرة المتواجد حاليا في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 110 مواطنين أردنيين من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة اليوم الأربعاء من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيقوم فريق السفارة باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح، أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة المسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 913 شخصا لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 458 منهم.

وجدد القضاة تأكيده استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة على الأرقام:

- 00962799562903

- 00962799562471

- 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏...

--(بترا)

ص خ/ أ أ/اح

06/12/2023 11:52:36