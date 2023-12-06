المياه والري: 4.3 مليون متر مكعب دخلت السدود

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 كانون الأول (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية حتى صباح اليوم الاربعاء من المنخفض الجوي بلغ نحو 4.3 مليون متر مكعب.
وأضافت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن مجموع التخزين الكلي في السدود الرئيسة الـ 15 بلغ 76 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون متر مكعب.
وحول معدل الهطول المطري، أوضحت أن المعدل ارتفع إلى 24.2 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، وأعلى هطول سجل في الزرقاء خلال 24 ساعة بلغ 27.4 ملم.
وسجلت المحافظات هطولا بلغ في عمان 13.7 ملم، البلقاء 10.9
ملم، مادبا 15.3ملم، الزرقاء 13.2 ملم، جرش9.1 ملم، المفرق 10.6 ملم، اربد 10.2ملم، عجلون 10.7ملم، الكرك 8 ملم، الطفيلة 5.1ملم، معان 1.7ملم، العقبة 0.9 ملم.
--(بترا)
ي ع/ف ج
06/12/2023 11:35:51
MENAFN06122023000117011021ID1107545390
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