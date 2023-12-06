المياه والري: 4.3 مليون متر مكعب دخلت السدود

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية حتى صباح اليوم الاربعاء من المنخفض الجوي بلغ نحو 4.3 مليون متر مكعب.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن مجموع التخزين الكلي في السدود الرئيسة الـ 15 بلغ 76 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون متر مكعب.

وحول معدل الهطول المطري، أوضحت أن المعدل ارتفع إلى 24.2 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد، وأعلى هطول سجل في الزرقاء خلال 24 ساعة بلغ 27.4 ملم.

وسجلت المحافظات هطولا بلغ في عمان 13.7 ملم، البلقاء 10.9

ملم، مادبا 15.3ملم، الزرقاء 13.2 ملم، جرش9.1 ملم، المفرق 10.6 ملم، اربد 10.2ملم، عجلون 10.7ملم، الكرك 8 ملم، الطفيلة 5.1ملم، معان 1.7ملم، العقبة 0.9 ملم.

--(بترا)

ي ع/ف ج

06/12/2023 11:35:51