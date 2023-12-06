مباراتان في افتتاح الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا)- تفتتح يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في عمان واربد.

ويلتقي عند الساعة الرابعة مساء، فريقا الحسين اربد ومغير السرحان على ستاد الحسن في اربد، فيما يلعب عند السادسة والنصف مساء فريقا الوحدات ومعان على ستاد عمان الدولي.

وتتواصل مباريات الأسبوع يومي الجمعة والسبت، المقبلين.

ويتصدر فريق الحسين اربد حاليا الدوري برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، علما أنه يملك مباراة مؤجلة أمام فريق الوحدات.

--(بترا)

خ خ /أ م /س س

06/12/2023 11:33:43