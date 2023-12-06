مباراتان في افتتاح الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم غدا

مباراتان في افتتاح الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم غدا
التاريخ
12/6/2023 4:32:22 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 كانون الأول (بترا)- تفتتح يوم غد الخميس، منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في عمان واربد.
ويلتقي عند الساعة الرابعة مساء، فريقا الحسين اربد ومغير السرحان على ستاد الحسن في اربد، فيما يلعب عند السادسة والنصف مساء فريقا الوحدات ومعان على ستاد عمان الدولي.
وتتواصل مباريات الأسبوع يومي الجمعة والسبت، المقبلين.
ويتصدر فريق الحسين اربد حاليا الدوري برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، علما أنه يملك مباراة مؤجلة أمام فريق الوحدات.
--(بترا)
خ خ /أ م /س س
06/12/2023 11:33:43
MENAFN06122023000117011021ID1107545388
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