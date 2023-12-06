ميدالية برونزية للأردن في بطولة العالم للناشئين بالملاكمة

ميدالية برونزية للأردن في بطولة العالم للناشئين بالملاكمة
التاريخ
12/6/2023 4:32:21 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 كانون الأول (بترا)- عادت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة للناشئين، من بطولة العالم التي أختتمت في أرمينيا، محملة بميدالية برونزية تاريخية تحققت عن طريق اللاعب أكرم زيادة.
وحظي المنتخب الوطني يوم أمس باستقبال دافئ ، بعد عودته من ارمينيا محملا بهذه الميدالية التاريخية التي أكدت التطور الملموس الذي طرأ على اللعبة وعلى صعيد جميع المنتخبات الوطنية.
وسبق للمنتخب الوطني الأول للملاكمة وأن حقق في الفترة الأخيرة الكثير من الانجازات على مختلف الصعد.
--(بترا)
خ خ / س س
06/12/2023 11:23:47
MENAFN06122023000117011021ID1107545387
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