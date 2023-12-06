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ميدالية برونزية للأردن في بطولة العالم للناشئين بالملاكمة

12/6/2023 4:32:21 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا)- عادت بعثة المنتخب الوطني للملاكمة للناشئين، من بطولة العالم التي أختتمت في أرمينيا، محملة بميدالية برونزية تاريخية تحققت عن طريق اللاعب أكرم زيادة.
وحظي المنتخب الوطني يوم أمس باستقبال دافئ ، بعد عودته من ارمينيا محملا بهذه الميدالية التاريخية التي أكدت التطور الملموس الذي طرأ على اللعبة وعلى صعيد جميع المنتخبات الوطنية.
وسبق للمنتخب الوطني الأول للملاكمة وأن حقق في الفترة الأخيرة الكثير من الانجازات على مختلف الصعد.
--(بترا)
خ خ / س س
06/12/2023 11:23:47

MENAFN06122023000117011021ID1107545387

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