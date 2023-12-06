41 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 41 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.30 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.20 و36.50 على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تداولاته، اليوم الأربعاء، بالسوق العالمية، عند 2035 دولارا للأونصة الواحدة.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

06/12/2023 11:04:45