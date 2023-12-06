هيئة الطاقة تتلقى 1130 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا) – مشهور الشخانبة- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 1130 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الأول الماضي، رفضت منها طلبين، أحدهما لإقامة محطة محروقات والآخر لإنشاء وكالة لتوزيع إسطوانات الغاز المسال.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، اليوم الأربعاء، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 432 طلبا في المصادر الطبيعية، و462 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و61 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و173 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 419 طلبا كانت للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 153 رخصة تصدير مواد خام، و255 رخصة استيراد مواد خام، و4 طلبات رخصة مقالع، و5 طلبات تنقيب، و2 طلب وثيقة اعتماد خبير متفجرات.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 6 طلبات، منها 5 لرخصة مقالع، وطلب لتصريح استصلاح، فيما تلقت 3 طلبات تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح و4 طلبات لإلغاء رخصة أو تصريح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 190 طلبا لأول مرة، توزعت على 71 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و92 طلبا شخصيا، و27 طلبا لرخصة مؤسسية, فيما تلقت 272 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 41 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، توزعت على 37 تصريحا لمحطات شحن عامة، و2 لرخصة أشخاص عاملين، وطلب ترخيص محطات شحن عامة، وطلب تصريح محطات شحن خاصة، فيما تلقت 20 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح لأشخاص عاملين.

ووافقت الهيئة على 173 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 169 طلبا لأول مرة، توزعت على 149 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي و4 طلبات لإقامة محطة محروقات و6 طلبات لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، و8 طلبات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و2 طلب منشاة وقود صناعي، فيما تلقت 4 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق، مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا، للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين، من النواحي الفنية والإنتاجية جميعها.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

06/12/2023 10:52:47