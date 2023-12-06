أونروا : 20% من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 كانون الأول (بترا)- قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة موجودون في مدينة رفح "التي لا تستوعب أكثر من 250 ألفا".

وأضاف في تصريح صحفي، أن الفلسطينيين في قطاع غزة أصبحت أجسامهم أقل مناعة بسبب سوء التغذية وهذا ما زاد من انتشار الأمراض، مشيرا إلى أن 20 بالمئة من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية، فيما جرى رصد انتشار سريع لالتهاب الكبد الوبائي.

ولفت أبو حسنة، النظر إلى أن "المخطط الآن وما نراه أنه يتم الدفع بمعظم سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الجنوب، ما يعني من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر".

وأشار إلى أن الحديث يجري حاليا عن قرابة مليون و900 ألف نازح في منطقة قطاع غزة، منهم حوالي مليون و200 ألف في 156 مدرسة تابعة للوكالة موزعة في مختلف المناطق.

وأوضح أبو حسنة أن الأمطار وغياب مياه الشرب وانهيار منظومة الصرف الصحي والاكتظاظ الشديد "ظروف تهيئ لانتشار مميت للكوليرا"، موضحا أن الأوضاع الحالية هي "تسونامي إنساني خطير" يحدث سواء في منطقة شمال قطاع غزة أو في جنوبها.

وأشار إلى أن فترة التهدئة الإنسانية شهدت إدخالا يوميا للشاحنات بمعدل 150 أو 200 شاحنة لمنطقة جنوب قطاع غزة وشمالها، موضحا أن جزءا من هذا المساعدات ننقله فورا إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة.

وبين أن المساعدات عادت مرة أخرى بعد الهدنة الإنسانية إلى معدلها المتوسط يوميا، أي قرابة 50 إلى 55 شاحنة تقريبا، مشيرا إلى أن "ما دخل قبل الهدنة وخلال الهدنة الإنسانية وبعدها لا يساوي شيئا سوى نقطة في بحر الاحتياجات الهائلة للكارثة التي تحدث هنا في قطاع غزة".

وعن حدود ما يمكن أن تفعله أونروا في مناطق الشمال، قال "في الحقيقة لا شيء، لا أونروا ولا غيرها يستطيع أن يدخل إلى الشمال لأن الحركة متوقفة تماما".

وأكد أبو حسنة أن المساعدات التي تقدم حاليا هي المساعدات التي أدخلت خلال فترة الهدنة الإنسانية، من مواد غذائية تشمل الدقيق والمعلبات والمياه، والمستلزمات الخاصة الطبية بالمستشفيات ولعيادات أونروا.

وعن أوضاع النازحين، قال إن مئات الآلاف من الغزيين الذين نزحوا من مناطق مختلفة ينامون في الشوارع ونصبوا خيما بسيطة، فيما جرى فتح المساجد في مختلف المناطق لإدخال النساء وكبار السن والأطفال إليها.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى قرابة 16250 شهيدا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الحالي. وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، قرابة 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80 بالمئة من تعداد سكان القطاع.

وفي السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية".

وبين أبو حسنة في تصريح صحفي سابق، أن الاحتياجات في قطاع غزة هائلة، لا سيما مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير الملابس والأغطية بكميات كبيرة، إضافة إلى الأدوية والوقود.

وأضاف أبو حسنة في تصريح مقتضب أن هناك تخوفا من انتشار الأمراض، حيث إن الأمراض المعوية انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا، كذلك الأمراض الجلدية زادت ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تقارير عن انتشار التهاب الكبد الوبائي، كل هذا سيكون له عواقب وخيمة بسبب الازدحام وعدم توفر المياه النظيفة.

--(بترا)

رصد/أغ /أ م/ س س

06/12/2023 10:49:09