صحة غزة: إسرائيل تخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بالقوة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع أخرجت مستشفى كمال عدوان عن الخدمة "بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات".

وذكرت الوزارة في بيان، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شمال القطاع تخرج بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات مستشفى كمال عدوان - المستشفى الحكومي الوحيد المتبقي في شمال القطاع عن الخدمة.

واشارت الى أن أكثر من 400 ألف نسمة في شمال القطاع أصبحوا بلا خدمات طبية على الإطلاق مع استمرار الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية والطائرات المسيرة، يوم أمس، محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى "سقوط شهداء وانقطاع التيار الكهربائي عنه.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى في ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أي عملية جراحية، محذرة من "مجزرة قد يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء بمدينة غزة والإندونيسي شمالي القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت في تشرين الثاني الماضي حصارا مطبقا واستهدافا مباشرا لمستشفيي "الشفاء" و"الإندونيسي" ما أدى إلى مجازر بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجيا مدمرا على قطاع غزة، خلف حتى مساء أمس أكثر من 16 ألف شهيد، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

06/12/2023 10:05:15