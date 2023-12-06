استشهاد فلسطينيين وإصابة 11 في الفارعة وطمون جنوب طوباس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 كانون الأول (بترا) - استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 11 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب مدينة طوباس، شمال شرق الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد شاب وطفل، وهما: معاذ ابراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة (16 عاما)، من بلدة طمون.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بإصابة 11 فلسطينيا برصاص الاحتلال والشظايا، وجرى تقديم الإسعافات العاجلة لهم ونقلهم للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

06/12/2023 10:04:59