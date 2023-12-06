الطاقة تحشد جهودها وتوقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤتمر المناخ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 كانون الأول (بترا)- وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، منها 5 مذكرات في مجال إنتاح الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء مع عدة شركات، واتفاقية لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل- مصدر، بحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء.
وعن تفاصيل مذكرات التفاهم والاتفاقية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ "COP28" في دبي، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل- مصدر، محمد الرمحي، تهدف إلى تطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1 جيجاوات، مع نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) في الاردن.
وأضاف الخرابشة، أن مذكرة التفاهم الأولى في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والموقعة خلال فعاليات المؤتمر المناخي مع شركة مصدر، تهدف إلى إعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين، الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، وذلك باستخدام مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الثانية في مجال الهيدروجين الأخضر تم توقيعها مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وتتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 – 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.
وقال إن المذكرة الثالثة وقعت مع ائتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO) وشركة Xenel الدولية، وتُمكن المذكرة الإئتلاف من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في الأردن.
وحول المذكرة الرابعة في مجال الهيدروجين الأخضر، بين الخرابشة، أنها وقعت مع شركة أوسيور للطاقة الهندية/الإمارات، وتتيح للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا وسيتم تطويرها على مراحل، بحيث تتكون المرحلة الأولى للمشروع من إنتاج 100 ألف طن سنويًا، على أن يتم زيادتها إلى مليون طن بحلول عام 2030.
كما وقع الخرابشة، المذكرة الخامسة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار ، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وفي ضوء المذكرة ستتمكن الشركة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف إلى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
وأكد الخرابشة أن جهود الحكومة الأردنية جادة ومستمرة لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة، من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن في المنطقة، ما يضمن وصولا ممتازا إلى الأسواق الأوروبية.
وثمن الخرابشة، التعاون على المستوى الإقليمي والوطني، والشراكة مع جميع الشركاء الموقعين على الاتفاقيات، بما يعزز أولويات الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي أطلقتها الحكومة الأردنية أخيراً، ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد جزءاً من مبادرات الأردن للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، سعياً لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
من جانبه قال الرمحي، إن الأردن يتمتع بالقدرة على أن يصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء، وذلك بفضل موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكبيرة التي يمكن استخدامها لتوليد كميات كبيرة من الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بتكلفة تنافسية، معولا على قوة الشراكة الثنائية طويلة الأمد، والتي ستقدم مصدر من خلالها خبراتها في مشاريع وتقنيات الطاقة النظيفة لمساعدة الأردن على تحقيق خططه في مجال إزالة الكربون وإطلاق العنان لإمكانات البلاد الهائلة في مجال الطاقة.
كما وقع الخرابشة بصفته الرئيس التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، مذكرة تعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية ممثلة بوزير البيئة الايطالي، حيث تتيح المذكرة فرصا لتمويل مقترحات مشاريع ومبادرات صندوق تشجيع الطاقة المتجددة للأعوام الأربعة القادمة، ويأتي توقيع مذكرة التعاون استمرارا لتأطير مذكرة تعاون سابقة مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية والتي تم توقيعها في روما خلال العام 2018.
كما وقع رسالة نوايــا مع مديرة الصندوق الكندي للإستثمارات الدولية CCC، والتي جاءت نتيجة للاجتماعات والحوارات بين الطرفين لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة للمباني الحكومية الأردنية ضمن برنامج نموذج شركات خدمات الطاقة ESCO2 ، إذ تساهم هذه المشاريع في إستدامة سوق خدمات الطاقة وتعزيز العمل بمشاريع ترشيد وحفظ الطاقة في المباني العامة والخاصة، وزيادة الفرص التمويلية وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وهو البرنامج الذي يعمل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة على تنفيذه في الأردن.
وعلى هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، وقع الخرابشة أيضا مذكرة تفاهم مع مديرة مؤسسة Guide house International – Germany، بهدف ترشيد الطاقة ضمن برنامج "التدفئة والتبريد للمباني" في الاردن، وتتضمن المذكرة تقديم مقترحات مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية الأردنية لكفاءة الطاقة NEEAP والتي تتمحور أهدافها حول تحقيق التزامات الأردن الدولية في خفض انبعاثات الكربون في مواجهة التغير المناخي.
وفي هذا الاطار أكد الخرابشة، سعي الأردن لجلب الاستثمارات وتحقيق التشاركية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة بحلول عام 2030، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع إلى تمكين وتمويل الانتقال إلى نظام تبريد فعال وصديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر الأطراف المناخي، المنعقد في دولة الامارت العربية المتحدة.
وحضر توقيع جانب من الاتفاقيات رئيس مؤتمر المناخ الدكتور سلطان الجابر، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، وأعضاء وفد الوزارة المشارك في المؤتمر والذي يضم مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة، ورئيس قسم تطوير المشاريع في الصندوق المهندسة لينا مبيضين، وأعضاء الفرق الممثلة للشركات والجهات الحكومية الموقعة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وعلى هامش المؤتمر شارك الخرابشة، في ندوة لمناقشة خارطة طريق التعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث أكد خلالها أن الحوار المشترك يشكل منتدى رائدا لأهمّ الجهات المعنيّة في قطاع الطّاقة من المنطقتين، كما أكد المشاركون أهمية البناء على النجاح المتحقق في حوار الطّاقة المستقبليّة بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، المنعقد في الأردن في حزيران من العام 2022.
وشهدت الندوة تفعيل المشاركين لحوار الطّاقة المستقبليّة إلى تعميق التّعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتم الإعلان خلال اللقاء عن عقد الحوار المقبل في مدينة سالونيك اليونانية في أيلول من العام 2024.
-- (بترا)
م ف/أ م/ب ط
06/12/2023 10:03:13
MENAFN06122023000117011021ID1107545381
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