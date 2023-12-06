الطاقة تحشد جهودها وتوقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤتمر المناخ

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا)- وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، منها 5 مذكرات في مجال إنتاح الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء مع عدة شركات، واتفاقية لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل- مصدر، بحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم الأربعاء.

وعن تفاصيل مذكرات التفاهم والاتفاقية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ "COP28" في دبي، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل- مصدر، محمد الرمحي، تهدف إلى تطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1 جيجاوات، مع نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) في الاردن.

وأضاف الخرابشة، أن مذكرة التفاهم الأولى في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والموقعة خلال فعاليات المؤتمر المناخي مع شركة مصدر، تهدف إلى إعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين، الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، وذلك باستخدام مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة.

وأوضح أن مذكرة التفاهم الثانية في مجال الهيدروجين الأخضر تم توقيعها مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وتتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 – 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.

وقال إن المذكرة الثالثة وقعت مع ائتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO) وشركة Xenel الدولية، وتُمكن المذكرة الإئتلاف من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في الأردن.

وحول المذكرة الرابعة في مجال الهيدروجين الأخضر، بين الخرابشة، أنها وقعت مع شركة أوسيور للطاقة الهندية/الإمارات، وتتيح للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا وسيتم تطويرها على مراحل، بحيث تتكون المرحلة الأولى للمشروع من إنتاج 100 ألف طن سنويًا، على أن يتم زيادتها إلى مليون طن بحلول عام 2030.

كما وقع الخرابشة، المذكرة الخامسة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار ، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وفي ضوء المذكرة ستتمكن الشركة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف إلى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وأكد الخرابشة أن جهود الحكومة الأردنية جادة ومستمرة لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة، من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن في المنطقة، ما يضمن وصولا ممتازا إلى الأسواق الأوروبية.

وثمن الخرابشة، التعاون على المستوى الإقليمي والوطني، والشراكة مع جميع الشركاء الموقعين على الاتفاقيات، بما يعزز أولويات الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي أطلقتها الحكومة الأردنية أخيراً، ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد جزءاً من مبادرات الأردن للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، سعياً لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

من جانبه قال الرمحي، إن الأردن يتمتع بالقدرة على أن يصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء، وذلك بفضل موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكبيرة التي يمكن استخدامها لتوليد كميات كبيرة من الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بتكلفة تنافسية، معولا على قوة الشراكة الثنائية طويلة الأمد، والتي ستقدم مصدر من خلالها خبراتها في مشاريع وتقنيات الطاقة النظيفة لمساعدة الأردن على تحقيق خططه في مجال إزالة الكربون وإطلاق العنان لإمكانات البلاد الهائلة في مجال الطاقة.

كما وقع الخرابشة بصفته الرئيس التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، مذكرة تعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية ممثلة بوزير البيئة الايطالي، حيث تتيح المذكرة فرصا لتمويل مقترحات مشاريع ومبادرات صندوق تشجيع الطاقة المتجددة للأعوام الأربعة القادمة، ويأتي توقيع مذكرة التعاون استمرارا لتأطير مذكرة تعاون سابقة مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية والتي تم توقيعها في روما خلال العام 2018.

كما وقع رسالة نوايــا مع مديرة الصندوق الكندي للإستثمارات الدولية CCC، والتي جاءت نتيجة للاجتماعات والحوارات بين الطرفين لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة للمباني الحكومية الأردنية ضمن برنامج نموذج شركات خدمات الطاقة ESCO2 ، إذ تساهم هذه المشاريع في إستدامة سوق خدمات الطاقة وتعزيز العمل بمشاريع ترشيد وحفظ الطاقة في المباني العامة والخاصة، وزيادة الفرص التمويلية وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وهو البرنامج الذي يعمل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة على تنفيذه في الأردن.

وعلى هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، وقع الخرابشة أيضا مذكرة تفاهم مع مديرة مؤسسة Guide house International – Germany، بهدف ترشيد الطاقة ضمن برنامج "التدفئة والتبريد للمباني" في الاردن، وتتضمن المذكرة تقديم مقترحات مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية الأردنية لكفاءة الطاقة NEEAP والتي تتمحور أهدافها حول تحقيق التزامات الأردن الدولية في خفض انبعاثات الكربون في مواجهة التغير المناخي.

وفي هذا الاطار أكد الخرابشة، سعي الأردن لجلب الاستثمارات وتحقيق التشاركية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة بحلول عام 2030، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع إلى تمكين وتمويل الانتقال إلى نظام تبريد فعال وصديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر الأطراف المناخي، المنعقد في دولة الامارت العربية المتحدة.

وحضر توقيع جانب من الاتفاقيات رئيس مؤتمر المناخ الدكتور سلطان الجابر، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، وأعضاء وفد الوزارة المشارك في المؤتمر والذي يضم مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة، ورئيس قسم تطوير المشاريع في الصندوق المهندسة لينا مبيضين، وأعضاء الفرق الممثلة للشركات والجهات الحكومية الموقعة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وعلى هامش المؤتمر شارك الخرابشة، في ندوة لمناقشة خارطة طريق التعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، حيث أكد خلالها أن الحوار المشترك يشكل منتدى رائدا لأهمّ الجهات المعنيّة في قطاع الطّاقة من المنطقتين، كما أكد المشاركون أهمية البناء على النجاح المتحقق في حوار الطّاقة المستقبليّة بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، المنعقد في الأردن في حزيران من العام 2022.

وشهدت الندوة تفعيل المشاركين لحوار الطّاقة المستقبليّة إلى تعميق التّعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتم الإعلان خلال اللقاء عن عقد الحوار المقبل في مدينة سالونيك اليونانية في أيلول من العام 2024.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

06/12/2023 10:03:13