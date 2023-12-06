زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 6 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة زين الأردن، بدء التشغيل الرسمي لشبكة الجيل الخامس عبر شبكتها في عدّة مناطق بالمملكة.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنها طرحت الخدمة تجارياً لزبائنها ومشتركيها، بعد انتهائها من جميع المراحل التجريبية وجميع الاختبارات اللازمة لهذه الشبكة.
وأعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، عن اعتزازه وفخره بإعلان شركة زين عن بدء التشغيل الرسمي لشبكة الجيل الخامس، عبر شبكتها في عدّة مناطق بالمملكة وطرحها تجاريا للأفراد والشركات، لتكون إضافة مهمة ومميزة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.
وأكّد الهناندة، أن خدمات الجيل الخامس لا توفّر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة فحسب، بل أثبتت أنها محرك حقيقي لتطوير أعمال وخدمات جميع الصناعات والقطاعات وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية، كما تشكل عاملا أساسيا لنجاح عملية التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، واستيعاب الزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت في الأردن.
من جهته قال رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن إدخال هذه الخدمات يشكّل قصة نجاح أردنية استطاعت الهيئة من خلالها دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار بعد توقيع اتفاقية التسوية مع المرخص لهم وما تبعها من اتفاقيات أعطت الشركات خطة تحفيزية لإطلاق خدمات الجيل الخامس، تمهيداً لإيجاد بنية تحتية محدثة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية الحاصلة في مجال التكنولوجيا والخدمات، وصولاً إلى قطاع اتصالات متطور ومحفز للتحول الرقمي يدعم نمو باقي القطاعات الحيوية الأخرى الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على اختلاف احتياجاتهم والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات وتطور النمو الاقتصادي مستقبلاً.
وأضاف أن إتاحة تقديم هذه الخدمات سينعكس بصورة إيجابية على جميع القطاعات، وسيمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات التي تتطلب سرعات عالية، كما سيتم توظيف تقنيات الجيل الخامس للوصول إلى خدمات مبتكرة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات منتجات رقمية تدعم بناء المدن الذكية في المستقبل القريب، كما سيعمل على تسريع وإنجاح عملية التحول الرقمي وتقديم تجربة تتماشى مع الرؤيا الملكية السامية للأردن لعام 2025.
وأكّدت شركة زين الأردن، أن هذه الخطوة والنقلة النوعية تأتي ضمن التزامها بتطوير البنية التحتية للاتصالات والمنظومة الرقمية في المملكة، من خلال حرصها على تقديم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وحلول الأعمال، وإدخال التقنيات الجديدة والمتطورة إلى المملكة، لتسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي نحو أردن أكثر تطوّراً وحداثة.
وأوضحت زين، بأنها قامت بتغطية عدد كبير من المناطق في المملكة بأحدث شبكات الجيل الخامس وفقاً لأفضل المعايير الدولية، حيث تم تعزيز عدّة مناطق في العاصمة عمّان لا سيما الحيوية والمركزية منها بأكبر عدد من محطات الجيل الخامس، فيما ستواصل الشركة العمل على توسيع نطاق تغطية الخدمة لشمول مناطق جديدة خلال المراحل القادمة بحلول العام 2024، وصولاً إلى تغطية شمولية في محافظات المملكة جميعها، ضمن مراحل خطة التوسّع التي تسير عليها الشركة في نشر الخدمة عبر هذه التقنية التي تتميز بالكفاءة والسرعة الفائقة.
وتوفّر شبكة الجيل الخامس من زين لمستخدميها من قطاعات الأعمال سعات استيعابية هائلة، ما يتيح الوصول إلى الحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والروبوتات ودعم تطبيقات إنترنت الأشياء، وشبكة البيانات المغلقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما ستخدِم هذه التقنية التطوّر في قطاعات كبيرة، كالقطاعات المالية والنقل والأمن والبناء والزراعة والصحة وغيرها، وستقدّم فرصة مهمة للمختصين والطلاب لتطوير أبحاثهم ودراساتهم والمساهمة في نمو التقنيات والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي حيث ستنتقل شبكة الجيل الخامس بهواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية إلى تجربة جديدة ومتعة حقيقية مع مجموعة من الألعاب السحابية.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
06/12/2023 10:03:07
MENAFN06122023000117011021ID1107545380
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