زين تشغّل شبكة الجيل الخامس وتطرح الخدمة تجارياً في المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 6 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة زين الأردن، بدء التشغيل الرسمي لشبكة الجيل الخامس عبر شبكتها في عدّة مناطق بالمملكة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنها طرحت الخدمة تجارياً لزبائنها ومشتركيها، بعد انتهائها من جميع المراحل التجريبية وجميع الاختبارات اللازمة لهذه الشبكة.

وأعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، عن اعتزازه وفخره بإعلان شركة زين عن بدء التشغيل الرسمي لشبكة الجيل الخامس، عبر شبكتها في عدّة مناطق بالمملكة وطرحها تجاريا للأفراد والشركات، لتكون إضافة مهمة ومميزة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وأكّد الهناندة، أن خدمات الجيل الخامس لا توفّر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة فحسب، بل أثبتت أنها محرك حقيقي لتطوير أعمال وخدمات جميع الصناعات والقطاعات وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية، كما تشكل عاملا أساسيا لنجاح عملية التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، واستيعاب الزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت في الأردن.

من جهته قال رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن إدخال هذه الخدمات يشكّل قصة نجاح أردنية استطاعت الهيئة من خلالها دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار بعد توقيع اتفاقية التسوية مع المرخص لهم وما تبعها من اتفاقيات أعطت الشركات خطة تحفيزية لإطلاق خدمات الجيل الخامس، تمهيداً لإيجاد بنية تحتية محدثة ومواكبة لأحدث التطورات العالمية الحاصلة في مجال التكنولوجيا والخدمات، وصولاً إلى قطاع اتصالات متطور ومحفز للتحول الرقمي يدعم نمو باقي القطاعات الحيوية الأخرى الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على اختلاف احتياجاتهم والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات وتطور النمو الاقتصادي مستقبلاً.

وأضاف أن إتاحة تقديم هذه الخدمات سينعكس بصورة إيجابية على جميع القطاعات، وسيمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات التي تتطلب سرعات عالية، كما سيتم توظيف تقنيات الجيل الخامس للوصول إلى خدمات مبتكرة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات منتجات رقمية تدعم بناء المدن الذكية في المستقبل القريب، كما سيعمل على تسريع وإنجاح عملية التحول الرقمي وتقديم تجربة تتماشى مع الرؤيا الملكية السامية للأردن لعام 2025.

وأكّدت شركة زين الأردن، أن هذه الخطوة والنقلة النوعية تأتي ضمن التزامها بتطوير البنية التحتية للاتصالات والمنظومة الرقمية في المملكة، من خلال حرصها على تقديم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وحلول الأعمال، وإدخال التقنيات الجديدة والمتطورة إلى المملكة، لتسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي نحو أردن أكثر تطوّراً وحداثة.

وأوضحت زين، بأنها قامت بتغطية عدد كبير من المناطق في المملكة بأحدث شبكات الجيل الخامس وفقاً لأفضل المعايير الدولية، حيث تم تعزيز عدّة مناطق في العاصمة عمّان لا سيما الحيوية والمركزية منها بأكبر عدد من محطات الجيل الخامس، فيما ستواصل الشركة العمل على توسيع نطاق تغطية الخدمة لشمول مناطق جديدة خلال المراحل القادمة بحلول العام 2024، وصولاً إلى تغطية شمولية في محافظات المملكة جميعها، ضمن مراحل خطة التوسّع التي تسير عليها الشركة في نشر الخدمة عبر هذه التقنية التي تتميز بالكفاءة والسرعة الفائقة.

وتوفّر شبكة الجيل الخامس من زين لمستخدميها من قطاعات الأعمال سعات استيعابية هائلة، ما يتيح الوصول إلى الحلول والخدمات المبتكرة مثل تقنيات الواقع المعزّز والافتراضي، والتشغيل الآلي، والروبوتات ودعم تطبيقات إنترنت الأشياء، وشبكة البيانات المغلقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما ستخدِم هذه التقنية التطوّر في قطاعات كبيرة، كالقطاعات المالية والنقل والأمن والبناء والزراعة والصحة وغيرها، وستقدّم فرصة مهمة للمختصين والطلاب لتطوير أبحاثهم ودراساتهم والمساهمة في نمو التقنيات والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي حيث ستنتقل شبكة الجيل الخامس بهواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية إلى تجربة جديدة ومتعة حقيقية مع مجموعة من الألعاب السحابية.

--(بترا)

غ ح/أ م / س س

06/12/2023 10:03:07