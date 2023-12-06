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نزيه أبو نضال يحاضر عن غالب هلسا المثقف الشامل

12/6/2023 4:32:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا) – استحضر الكاتب والناقد نزيه أبو نضال، سيرة الروائي الراحل غالب هلسا، في المحاضرة التي ألقاها بعنوان: "غالب هلسا المثقف الشامل"، مساء أمس الثلاثاء، في مقر الجمعية الفلسفية الأردنية بجبل الحسين.
وقال أبو نضال في المحاضرة التي أدارها الشاعر موسى حوامدة، أن أهمية أي كاتب أو فنان، متصلة على الدوام بمدى إسهامه في قضايا شعبه التاريخية لصناعة المستقبل، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن ما كتبه هلسا من روايات ودراسات ومقالات، وبغض النظر عن الاتفاق معه حول هذه المسألة أو تلك، إلا أن الأمر المؤكد والجوهري هو أنه واحد من فرسان الكلمة الحرة التي لا تنحني أو تساوم، مبينا أن هلسا ظل في كل ما يكتبه مكافحاً عنيداً عن حق الفقراء بالرغيف، وحق الشعوب بالحرية والديمقراطية والعدالة.
وبين أبو نضال، أن هلسا مثقف موسوعي من الطراز الرفيع، مؤكداً أن ثقافته الواسعة تتجلى عبر مختلف كتاباته في التاريخ والتراث والأدب، كما في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، وقال: "لهلسا وجهة نظر ومساهمات في كل شأن يمس حياتنا المعاصرة، وفي مختلف جوانبها كروائي وقاص ومسرحي ومفكر وناقد ومترجم وكاتب مقال وصاحب مساجلات سياسية".
-- (بترا)
م خ/أ م / س س
06/12/2023 09:58:34

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