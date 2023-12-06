ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 كانون الأول (بترا)- اقترب الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الإقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، 0.019 بالمئة إلى 103.99، بعد أن صعد 0.3 بالمئة، فيما بلغ اليورو 1.0795 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.07785 دولار أمس الثلاثاء.
وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2601 دولار، مرتفعًا 0.06 بالمئة خلال اليوم. وزاد الين الياباني 0.03 بالمئة إلى 147.12 للدولار، في حين تراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.09 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 7.1657 للدولار.
بالنسبة للعملات المشفرة، تجاوزت بتكوين 44000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2022، وسجلت في أحدث تعاملات 43995 دولارًا.
--(بترا)
رصد/أغ / أ م/س س
06/12/2023 09:23:34
MENAFN06122023000117011021ID1107545377
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