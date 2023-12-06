ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار حيث عززت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.2 بالمئة إلى 2041 دولارًا.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأوقية.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

06/12/2023 09:04:09