ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 كانون الأول (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار حيث عززت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.2 بالمئة إلى 2041 دولارًا.
وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأوقية.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
06/12/2023 09:04:09
MENAFN06122023000117011021ID1107545376
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