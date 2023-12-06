شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمواقع عدة في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 كانون الأول (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدوانها وقصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء.
وقالت مصادر فلسطينية، إن 6 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى 3 شهداء وأصيب عدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخان يونس.
وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلاً من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، عن أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 35 من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف.
وارتفعت حصيلة الشهداء إلى قرابة 16250 شهيدا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الحالي.
وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، قرابة 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80 بالمئة من تعداد سكان القطاع.
وفي السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أنّ الوضع في غزة "يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية".
-- (بترا)
رصد/اغ/ب ط
06/12/2023 08:18:16
MENAFN06122023000117011021ID1107545375
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