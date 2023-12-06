جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي عن "مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، حسبما أعلنت هيئة البث العبرية فجر اليوم الأربعاء.

ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 409 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

--(بترا)





ف ج

06/12/2023 07:52:00