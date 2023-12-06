جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات
التاريخ
12/6/2023 4:32:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي عن "مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في المعارك الدائرة بقطاع غزة"، حسبما أعلنت هيئة البث العبرية فجر اليوم الأربعاء.
ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 409 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
ف ج
06/12/2023 07:52:00
MENAFN06122023000117011021ID1107545374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.