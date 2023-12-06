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عقوبات أميركية على مستوطنين إسرائيليين ضالعين بأعمال عنف في الضفة الغربية

12/6/2023 4:32:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 6 كانون الأول (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، أنّها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب واشنطن بوست، طالبت واشنطن الدولة العبرية ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة.
وجاء في بيان لوزير الخارجية أنتوني بلينكن "لقد أكدنا للحكومة الإسرائيلية على وجوب بذل مزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنفية ضد فلسطينيين في الصفة الغربية".
وقال إن بايدن سبق أن أكّد مرارا أنّ "تلك الهجمات غير مقبولة". وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستمنع دخول أيّ شخص ضالع في "تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية" أو يتّخذ خطوات "تقيّد بشكل غير مبرّر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إنّ التدبير يطال عشرات المستوطنين من دون إعلان أسمائهم. ويطال حظر التأشيرات أيضاً أفراد عائلاتهم، ولا تسري القيود على مستوطنين متطرفين من حمَلة الجنسية الأميركية.
--(بترا)
ب خ /ف ج
06/12/2023 07:47:11

MENAFN06122023000117011021ID1107545373

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