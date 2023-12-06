يسرا خارج السباق الرمضانى المقبل بعد مشاركتها لمدة 4 سنوات متتالية

(MENAFN
- Youm7) تغيب النجمة يسرا عن السباق الرمضانى المقبل 2024، لأول مرة منذ 4 أعوام متتالية، حيث تعد يسرا من النجمات اللاتى يقدمن عملا دراميا كل موسم درامى، وهو أمر غير مسبوق، خاصة أن يسرا ألمحت لأكثر من مرة أنها ترغب في أخذ قسط من الراحة في رمضان المقبل، حتى تستطيع
التحضير لمسلسل درامى لعام 2025.
قدمت يسرا على مدار 4 أعوام عددا من الأعمال الدرامية الفترة الماضية ، منها مسلسل خيانة عهد عام 2020، وشارك في البطولة عبير صبرى، وحلا شيحة، وخالد أنور، إخراج سامح عبد العزيز.كما قدمت مسلسل "حرب أهلية" عام 2021 مع المخرج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولة المسلسل كل من باسل الخياط وجميلة عوض .
كما قدمت عام 2022مسلسل أحلام سعيدة مع المخرج عمرو عرفة، وشارك في بطوة المسلسل كل من غادة عادل، مى كساب، وآخرون.
وقدمت ايضاً مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة عام 2023، وشارك في بطولة المسلسل كلا من محمد ثروت، شيماء سيف، ومايان السيد، وإخراج عمرو صلاح.
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