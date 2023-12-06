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يسرا خارج السباق الرمضانى المقبل بعد مشاركتها لمدة 4 سنوات متتالية

12/6/2023 4:31:40 AM
(MENAFN- Youm7) تغيب النجمة يسرا عن السباق الرمضانى المقبل 2024، لأول مرة منذ 4 أعوام متتالية، حيث تعد يسرا من النجمات اللاتى يقدمن عملا دراميا كل موسم درامى، وهو أمر غير مسبوق، خاصة أن يسرا ألمحت لأكثر من مرة أنها ترغب في أخذ قسط من الراحة في رمضان المقبل، حتى تستطيع
التحضير لمسلسل درامى لعام 2025.

قدمت يسرا على مدار 4 أعوام عددا من الأعمال الدرامية الفترة الماضية ، منها مسلسل خيانة عهد عام 2020، وشارك في البطولة عبير صبرى، وحلا شيحة، وخالد أنور، إخراج سامح عبد العزيز.كما قدمت مسلسل "حرب أهلية" عام 2021 مع المخرج سامح عبد العزيز، وشارك في بطولة المسلسل كل من باسل الخياط وجميلة عوض .

كما قدمت عام 2022مسلسل أحلام سعيدة مع المخرج عمرو عرفة، وشارك في بطوة المسلسل كل من غادة عادل، مى كساب، وآخرون.

وقدمت ايضاً مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة عام 2023، وشارك في بطولة المسلسل كلا من محمد ثروت، شيماء سيف، ومايان السيد، وإخراج عمرو صلاح.







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