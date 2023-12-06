شريهان أكثر الفنانات تدعيما للقضية الفلسطينية.. في عيد ميلاد إيقونه الاستعراض

(MENAFN
- Youm7) تحتفل اليوم الأربعاء، النجمة الكبيرة شريهان ، أيقونة الاستعراض بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد حيث 6 ديسمبر عام 1964، وحققت نجومية كبيرة من خلال أعمالها الفنية جعلتها تتربع على عرش قلوب محبيها في أنحاء الوطن العربى.
وأصبحت النجمة الكبيرة شريهان، من النجمات اللاتى يتفاعلن بشكل كبير على السوشيال ميديا ولديها تواجد ملحوظ يوميا خلال حساباتها على تويتر وإنستجرام، و تنشر صور من المناسبات والأعياد، ومنذ 7 أكتوبر الماضى و أصبحت النجمة شريهان مخصصة حسابها فقط لدعم القضية الفلسطينية وتنشر أكثر من ستورى
وبوستات يوميا عن ماذا يحدث للشعب الفلسطيني من انتهاكات من جانب الجيش الاحتلال الاسرائيلى وتدعو يوميا لهم، ومن تغريدتها "الصمود والعزة والكرامة أنتم.. حماك الله ونصركم للحق وبالحق لأنكم أصحاب حق، لذا، يجب أن تعلموا أن فلسطين لا تطلب المال فلسطين تطالب بحريتها، ووقوفكم الحقيقي إلى جانب شعب فلسطين ونضالكم من أجل كرامته"، ودائماو تتنوع رسائلها يوميا ما بين حزن على ما يحدث لهما من قصف إسرائيلى وصمودهم وقوتهم ومقاومتهم و شجاعتهم و لا تمل عن الكتابة عنهم يوميا.
بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".
ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على"
وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".
MENAFN06122023000132011024ID1107545370
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.