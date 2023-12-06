شريهان أكثر الفنانات تدعيما للقضية الفلسطينية.. في عيد ميلاد إيقونه الاستعراض

MENAFN - Youm7) تحتفل اليوم الأربعاء، النجمة الكبيرة شريهان ، أيقونة الاستعراض بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد حيث 6 ديسمبر عام 1964، وحققت نجومية كبيرة من خلال أعمالها الفنية جعلتها تتربع على عرش قلوب محبيها في أنحاء الوطن العربى.

وأصبحت النجمة الكبيرة شريهان، من النجمات اللاتى يتفاعلن بشكل كبير على السوشيال ميديا ولديها تواجد ملحوظ يوميا خلال حساباتها على تويتر وإنستجرام، و تنشر صور من المناسبات والأعياد، ومنذ 7 أكتوبر الماضى و أصبحت النجمة شريهان مخصصة حسابها فقط لدعم القضية الفلسطينية وتنشر أكثر من ستورى

وبوستات يوميا عن ماذا يحدث للشعب الفلسطيني من انتهاكات من جانب الجيش الاحتلال الاسرائيلى وتدعو يوميا لهم، ومن تغريدتها "الصمود والعزة والكرامة أنتم.. حماك الله ونصركم للحق وبالحق لأنكم أصحاب حق، لذا، يجب أن تعلموا أن فلسطين لا تطلب المال فلسطين تطالب بحريتها، ووقوفكم الحقيقي إلى جانب شعب فلسطين ونضالكم من أجل كرامته"، ودائماو تتنوع رسائلها يوميا ما بين حزن على ما يحدث لهما من قصف إسرائيلى وصمودهم وقوتهم ومقاومتهم و شجاعتهم و لا تمل عن الكتابة عنهم يوميا.

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على"

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".