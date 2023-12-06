صديقة سابقة لـ جوناثان ماجورز تشهد باكية في المحاكمة: شعرت بالخوف منه

MENAFN - Youm7) كشفت صديقة سابقة للممثل العالمى جوناثان ماجورز لهيئة المحلفين في مانهاتن، إن ممثل فيلم "Creed III" ضربها على رأسها خلال مشاجرة في مارس الماضى، وانهارت جريس جباري، 30 عاما، بالبكاء عدة مرات أثناء وصف علاقتهما على منصة الشهود.

وشهدت "جباري" أنه خلال السنتين اللتين قضياهما معًا، يمكن أن كان "ماجورز" متقلبًا ومسيطرًا وقد يهدد بالانتحار بعد أي مشاجرة، وفي تسجيل صوتي في سبتمبر من العام الماضى 2022 تم تشغيله أثناء محاكمته بتهمة الاعتداء المنزلي، وصف ماجورز نفسه بأنه "رجل عظيم" وطالب جباري بالتصرف مثل ميشيل أوباما أو كوريتا سكوت كينج – زوجتي باراك أوباما ومارتن لوثر كينج جونيور، حيث قال لها: "المرأة التي تدعمني يجب أن تكون امرأة عظيمة".

تم القبض على "ميجورز" في 25 مارس الماضى، ويواجه ثلاث تهم بجنحة الاعتداء والتحرش والمضايقة، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام في حالة إدانته.

جوناثان ماجورز





وفي ليلة الحادثة، شهدت جباري أنها ذهبت مع مايجورز لتناول العشاء، وفي طريق العودة إلى مانهاتن، بينما كانا جالسين بجانب بعضهما البعض في الجزء الخلفي من سيارة خاصة، قالت جباري إنها لاحظت رسالة نصية على هاتفه من امرأة أخرى نصها: "أتمنى لو كنت أقبلك الآن".

ومن ثم أكدت جبارى أنها انتزعت الهاتف من يدي ماجورز لترى من أرسل الرسالة، وتزعم أن ماجورز "سحب" ذراعها و"لوتها" لاستعادة الجهاز، ىكما وصفت شعورها "بضربة قوية" على رأسها.

وبعد أن استعاد هاتفه، أمر مايجورز السائق بإيقاف السيارة، وخرج من السيارة وقالت جباري إنها حاولت متابعة الممثل.

كما عرض على هيئة المحلفين مقطع فيديو للمراقبة يظهر فيه مايجورز وهو يدفع جباري إلى السيارة مرة أخرى.

وكما شهدت جباري، أمضى مايجورز الليلة في أحد الفنادق وذهب إلى حانة في مانهاتن مع أشخاص التقى بهم في تلك الليلة لأنه "لم يكن يريد أن يكون بمفرده".

وتم نقل جباري في اليوم التالي إلى المستشفى مصابة "بجروح طفيفة في رأسها ورقبتها"، بحسب المدعين ماجورز، وزعم محامو الدفاع عن أن جباري هى من اعتدى على ماجورز،“وليس العكس”.

وبينما كانت جباري تقدم شهادتها التي استمرت لساعات، جلس مايجورز (34 عاما) على طاولة الدفاع في المحكمة الجنائية لمدينة نيويورك، وكان يحمل الكتاب المقدس بينما كان يسير في قاعة المحكمة مع صديقته الحالية ميجان جود، التي كانت تحضر كل يوم من أيام الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك قامت جباري بتفصيل علاقتها مع ماجورز التي استمرت عامين،

وقالت إن الثنائى التقيا في أغسطس 2021 في موقع تصوير فيلم مارفل Ant-Man and the Wasp: Quantumania في لندن، حيث كان لمايجورز دور رئيسي وعملت جباري كمدرب حركة، ووصفت جباري، وهي راقصة محترفة ومقيمة في المملكة المتحدة، المراحل الأولى من علاقتهما بـ”المذهلة”.

لكن بعد مرور أشهر على العلاقة، لاحظت تغيرا في سلوكه تجاهها، المرة الأولى التي تتذكر فيها أنه غضب منها كانت في ديسمبر 2021، عندما كانت في طريقها لمقابلة كلاب ماجورز، وقالت: "كانت هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف منه، كنت أعلم أنني لن أذكر حبيبي السابق مرة أخرى أو أي شخص كنت قد واعدته من قبل".

وروت جباري حادثة أخرى، في يونيو 2022، أثناء حضورها مهرجان جلاستونبري في إنجلترا مع أصدقائها، حيث حذرت صديقها من أنها على الأرجح لن تحصل على شبكة أرسال بسبب الحشود، وزعمت أن مايجورز انزعج منها، وقالت: "لقد أرسل لي الكثير من الرسائل التي يقول فيها إنه لا ينبغي لي أن أكون هناك وكيف أجرؤ على الذهاب".

ولهذا السبب غادرت جبارى المهرجان، ومع محاولاتها العودة إليه، زعمت أنه لم يرد على رسائلها أو مكالماتها، قالت: "شعرت بالندم لأنني أزعجته بهذه الطريقة، لم يكن يتحدث معي".

وفي ذلك الوقت، كان مايجورز يستعد بشكل مكثف للعب دور لاعب كمال أجسام في الدراما "Magazine Dreams" التي عُرضت لأول مرة في مهرجان "صندانس" هذا العام، وصرحت جباري إنه كان "متوترا للغاية" بشأن ضغوط التمثيل وإنتاج الفيلم.

ومع استمرار الخلافات وعدت جباري مايجورز بأنها لن تخبر أحداً أبداً عن هذا الجانب من علاقتهما، وقالت: "شعرت أنني يجب أن أخفي الكثير من الأسرار عن الجميع، شعرت بالعزلة الشديدة،

كان مربكا، لقد شعرت بالخوف منه ولكني كنت أعتمد عليه تمامًا، واستمرت علاقتنا لأنني أحببته"، وفا لما قالته جبارى لهيئة المحلفين.

وبعد أي مشادات تحدث بين جبارى ومايجورز، كان يشير الأخير إلى نفسه على أنه "وحش" ويهدد بالانتحار.