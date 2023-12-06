صديقة سابقة لـ جوناثان ماجورز تشهد باكية في المحاكمة: شعرت بالخوف منه

(MENAFN
- Youm7) كشفت صديقة سابقة للممثل العالمى جوناثان ماجورز لهيئة المحلفين في مانهاتن، إن ممثل فيلم "Creed III" ضربها على رأسها خلال مشاجرة في مارس الماضى، وانهارت جريس جباري، 30 عاما، بالبكاء عدة مرات أثناء وصف علاقتهما على منصة الشهود.
وشهدت "جباري" أنه خلال السنتين اللتين قضياهما معًا، يمكن أن كان "ماجورز" متقلبًا ومسيطرًا وقد يهدد بالانتحار بعد أي مشاجرة، وفي تسجيل صوتي في سبتمبر من العام الماضى 2022 تم تشغيله أثناء محاكمته بتهمة الاعتداء المنزلي، وصف ماجورز نفسه بأنه "رجل عظيم" وطالب جباري بالتصرف مثل ميشيل أوباما أو كوريتا سكوت كينج – زوجتي باراك أوباما ومارتن لوثر كينج جونيور، حيث قال لها: "المرأة التي تدعمني يجب أن تكون امرأة عظيمة".
تم القبض على "ميجورز" في 25 مارس الماضى، ويواجه ثلاث تهم بجنحة الاعتداء والتحرش والمضايقة، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام في حالة إدانته.
جوناثان ماجورز
وفي ليلة الحادثة، شهدت جباري أنها ذهبت مع مايجورز لتناول العشاء، وفي طريق العودة إلى مانهاتن، بينما كانا جالسين بجانب بعضهما البعض في الجزء الخلفي من سيارة خاصة، قالت جباري إنها لاحظت رسالة نصية على هاتفه من امرأة أخرى نصها: "أتمنى لو كنت أقبلك الآن".
ومن ثم أكدت جبارى أنها انتزعت الهاتف من يدي ماجورز لترى من أرسل الرسالة، وتزعم أن ماجورز "سحب" ذراعها و"لوتها" لاستعادة الجهاز، ىكما وصفت شعورها "بضربة قوية" على رأسها.
وبعد أن استعاد هاتفه، أمر مايجورز السائق بإيقاف السيارة، وخرج من السيارة وقالت جباري إنها حاولت متابعة الممثل.
كما عرض على هيئة المحلفين مقطع فيديو للمراقبة يظهر فيه مايجورز وهو يدفع جباري إلى السيارة مرة أخرى.
وكما شهدت جباري، أمضى مايجورز الليلة في أحد الفنادق وذهب إلى حانة في مانهاتن مع أشخاص التقى بهم في تلك الليلة لأنه "لم يكن يريد أن يكون بمفرده".
وتم نقل جباري في اليوم التالي إلى المستشفى مصابة "بجروح طفيفة في رأسها ورقبتها"، بحسب المدعين ماجورز، وزعم محامو الدفاع عن أن جباري هى من اعتدى على ماجورز،“وليس العكس”.
وبينما كانت جباري تقدم شهادتها التي استمرت لساعات، جلس مايجورز (34 عاما) على طاولة الدفاع في المحكمة الجنائية لمدينة نيويورك، وكان يحمل الكتاب المقدس بينما كان يسير في قاعة المحكمة مع صديقته الحالية ميجان جود، التي كانت تحضر كل يوم من أيام الإجراءات.
بالإضافة إلى ذلك قامت جباري بتفصيل علاقتها مع ماجورز التي استمرت عامين،
وقالت إن الثنائى التقيا في أغسطس 2021 في موقع تصوير فيلم مارفل Ant-Man and the Wasp: Quantumania في لندن، حيث كان لمايجورز دور رئيسي وعملت جباري كمدرب حركة، ووصفت جباري، وهي راقصة محترفة ومقيمة في المملكة المتحدة، المراحل الأولى من علاقتهما بـ”المذهلة”.
لكن بعد مرور أشهر على العلاقة، لاحظت تغيرا في سلوكه تجاهها، المرة الأولى التي تتذكر فيها أنه غضب منها كانت في ديسمبر 2021، عندما كانت في طريقها لمقابلة كلاب ماجورز، وقالت: "كانت هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف منه، كنت أعلم أنني لن أذكر حبيبي السابق مرة أخرى أو أي شخص كنت قد واعدته من قبل".
وروت جباري حادثة أخرى، في يونيو 2022، أثناء حضورها مهرجان جلاستونبري في إنجلترا مع أصدقائها، حيث حذرت صديقها من أنها على الأرجح لن تحصل على شبكة أرسال بسبب الحشود، وزعمت أن مايجورز انزعج منها، وقالت: "لقد أرسل لي الكثير من الرسائل التي يقول فيها إنه لا ينبغي لي أن أكون هناك وكيف أجرؤ على الذهاب".
ولهذا السبب غادرت جبارى المهرجان، ومع محاولاتها العودة إليه، زعمت أنه لم يرد على رسائلها أو مكالماتها، قالت: "شعرت بالندم لأنني أزعجته بهذه الطريقة، لم يكن يتحدث معي".
وفي ذلك الوقت، كان مايجورز يستعد بشكل مكثف للعب دور لاعب كمال أجسام في الدراما "Magazine Dreams" التي عُرضت لأول مرة في مهرجان "صندانس" هذا العام، وصرحت جباري إنه كان "متوترا للغاية" بشأن ضغوط التمثيل وإنتاج الفيلم.
ومع استمرار الخلافات وعدت جباري مايجورز بأنها لن تخبر أحداً أبداً عن هذا الجانب من علاقتهما، وقالت: "شعرت أنني يجب أن أخفي الكثير من الأسرار عن الجميع، شعرت بالعزلة الشديدة،
كان مربكا، لقد شعرت بالخوف منه ولكني كنت أعتمد عليه تمامًا، واستمرت علاقتنا لأنني أحببته"، وفا لما قالته جبارى لهيئة المحلفين.
وبعد أي مشادات تحدث بين جبارى ومايجورز، كان يشير الأخير إلى نفسه على أنه "وحش" ويهدد بالانتحار.
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