تايلور سويفت تتقدم على بيونسيه فى قائمة فوربس لأقوى 100امرأة في العالم

MENAFN - Youm7) تكشف قائمة فوربس السنوية العشرين لأقوى 100 امرأة في العالم عن صورة معقدة لقوة المرأة، حيث تسلط قائمة هذا العام الضوء على مجموعة ديناميكية من القادة من مجالات النفوذ المتنوعة، والتي تضم عدد من الأسماء الجديدة، والشخصيات المهمة، وكلهم يمثلون خطوات كبيرة في التأثير العالمي للمرأة.

تايلور سويفت وبيونسيه

وظهر بالقائمة الأسماء التالية:

جاءت المغنية العالمية تايلور سويفت في المرتبة الخامسة لأقوى 100 امرأة في العالم، وذلك بعدما أصبحت سويفت مليارديرة في أكتوبر 2023، وذلك بفضل أرباح جولتها الموسيقية Eras وألبومها الموسيقى الخاص بها، وتعد سويفت هي أول موسيقية تصل للتصنيف بناءً على أغانيها وحفلاتها فقط، وتصل

ثروتها إلى أكثر من 500 مليون دولار من الثروة المقدرة التي جمعتها من العائدات والجولات، بالإضافة إلى ألبوم موسيقى بقيمة 500 مليون دولار وحوالي 125 مليون دولار من العقارات.







وجاءت المذيعة العالمية أوبرا وينفرى في المرتبة الـ 31.

أوبرا وينفري





وجاءت المغنية العالمية بيونسيه في المرتبة الـ 36.







وجاءت شاري ريدستون في المرتبة الـ 37، رئيسة غير تنفيذية لـ

شركةParamount .

شاري ريدستون





وفى المركز الـ 39 جاءت دانا والدن، الرئيس المشارك لشركة ديزني للترفيه، شركة والت ديزني.

دانا والدن





وفى المركز الـ 57، جاءت دونا لانجلي، رئيس مجلس إدارة NBCUniversal Studio Group والرئيس التنفيذي للمحتوى في NBCUniversal.

دونا لانجلي





وفى المركز الـ 58، جاءت جنيفر سالك، رئيس استوديوهات MGM Amazon.

جينيفر سالك





وفى المركز الـ 64، جاءت سوزان سكوت، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس نيوز.

سوزان سكوت





وفى المركز الـ 67، جاءت بيلا بازاريا، كبير مسؤولي المحتوى في منصة نيتفلكس.

بيلا بازاريا





وفى المركز الـ 74، جاءت المغنية العالمية ريهانا.











وفى المركز الـ 98، جاءت مو أبودو، مالكة وسائل إعلام نيجيرية.

مو أبودو





وفى المركز الـ 100، جاءت الدمية التليفزيونية باربى.

باربى