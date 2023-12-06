تايلور سويفت تتقدم على بيونسيه فى قائمة فوربس لأقوى 100امرأة في العالم

(MENAFN
- Youm7) تكشف قائمة فوربس السنوية العشرين لأقوى 100 امرأة في العالم عن صورة معقدة لقوة المرأة، حيث تسلط قائمة هذا العام الضوء على مجموعة ديناميكية من القادة من مجالات النفوذ المتنوعة، والتي تضم عدد من الأسماء الجديدة، والشخصيات المهمة، وكلهم يمثلون خطوات كبيرة في التأثير العالمي للمرأة.
تايلور سويفت وبيونسيه
وظهر بالقائمة الأسماء التالية:
جاءت المغنية العالمية تايلور سويفت في المرتبة الخامسة لأقوى 100 امرأة في العالم، وذلك بعدما أصبحت سويفت مليارديرة في أكتوبر 2023، وذلك بفضل أرباح جولتها الموسيقية Eras وألبومها الموسيقى الخاص بها، وتعد سويفت هي أول موسيقية تصل للتصنيف بناءً على أغانيها وحفلاتها فقط، وتصل
ثروتها إلى أكثر من 500 مليون دولار من الثروة المقدرة التي جمعتها من العائدات والجولات، بالإضافة إلى ألبوم موسيقى بقيمة 500 مليون دولار وحوالي 125 مليون دولار من العقارات.
وجاءت المذيعة العالمية أوبرا وينفرى في المرتبة الـ 31.
أوبرا وينفري
وجاءت المغنية العالمية بيونسيه في المرتبة الـ 36.
وجاءت شاري ريدستون في المرتبة الـ 37، رئيسة غير تنفيذية لـ
شركةParamount .
شاري ريدستون
وفى المركز الـ 39 جاءت دانا والدن، الرئيس المشارك لشركة ديزني للترفيه، شركة والت ديزني.
دانا والدن
وفى المركز الـ 57، جاءت دونا لانجلي، رئيس مجلس إدارة NBCUniversal Studio Group والرئيس التنفيذي للمحتوى في NBCUniversal.
دونا لانجلي
وفى المركز الـ 58، جاءت جنيفر سالك، رئيس استوديوهات MGM Amazon.
جينيفر سالك
وفى المركز الـ 64، جاءت سوزان سكوت، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس نيوز.
سوزان سكوت
وفى المركز الـ 67، جاءت بيلا بازاريا، كبير مسؤولي المحتوى في منصة نيتفلكس.
بيلا بازاريا
وفى المركز الـ 74، جاءت المغنية العالمية ريهانا.
وفى المركز الـ 98، جاءت مو أبودو، مالكة وسائل إعلام نيجيرية.
مو أبودو
وفى المركز الـ 100، جاءت الدمية التليفزيونية باربى.
باربى
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