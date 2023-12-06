ريهام عبد الغفور تعيد نشر ذكرى لها مع والدها الراحل: مصدر الحنية والأمان

MENAFN - Youm7) أعادت الفنانة ريهام عبد الغفور نشر ذكرى لها منذ عام مع والدها الفنان أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي، عبر حسابها على "فيسبوك"، الذكرى احتوت على العديد من الصور التي تجمعهما، مصحوبة بتعليق: "بوست في حب هذا الرجل هذا العظيم هذا النبيل هذا الكريم مصدر الحنيه مصدر الأمان مصدر الحب يا رب يخليك ويديمك علينا نعمه يا حبيبي، ويا رب جيناتك الخطيرة دي يورثوها أولادي".

ريهام عبد الغفور

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا 3 ديسمبر إثر تعرضه إلى حادث سير، وذلك قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستقبلت الفنانة ريهام عبد الغفور أمس العزاء في والدها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم: كريم عبد العزيز، منه شلبي وهنا الزاهد وهنا شيخة والفنان القدير نبيل الحلفاوي وشيري عادل، ويحيى الفخراني ومصطفى شعبان ومحمد عبد الحافظ، وأحمد خالد صالح وكريم فهمي وانجى المقدم، وغيرهم.

ريهام عبد الغفور ووالدها أشرف عبدالغفورريهام عبد الغفور ووالدها أشرف عبدالغفور