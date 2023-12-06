ريهام عبد الغفور تعيد نشر ذكرى لها مع والدها الراحل: مصدر الحنية والأمان

(MENAFN
- Youm7) أعادت الفنانة ريهام عبد الغفور نشر ذكرى لها منذ عام مع والدها الفنان أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي، عبر حسابها على "فيسبوك"، الذكرى احتوت على العديد من الصور التي تجمعهما، مصحوبة بتعليق: "بوست في حب هذا الرجل هذا العظيم هذا النبيل هذا الكريم مصدر الحنيه مصدر الأمان مصدر الحب يا رب يخليك ويديمك علينا نعمه يا حبيبي، ويا رب جيناتك الخطيرة دي يورثوها أولادي".
ريهام عبد الغفور
يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا 3 ديسمبر إثر تعرضه إلى حادث سير، وذلك قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.
واستقبلت الفنانة ريهام عبد الغفور أمس العزاء في والدها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم: كريم عبد العزيز، منه شلبي وهنا الزاهد وهنا شيخة والفنان القدير نبيل الحلفاوي وشيري عادل، ويحيى الفخراني ومصطفى شعبان ومحمد عبد الحافظ، وأحمد خالد صالح وكريم فهمي وانجى المقدم، وغيرهم.
ريهام عبد الغفور ووالدها أشرف عبدالغفور
ريهام عبد الغفور ووالدها أشرف عبدالغفور
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