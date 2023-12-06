طريقة عمل الدونتس فى البيت.. أولادك هايحبوها ومكوناتها خفيفة

(MENAFN
- Youm7) يعتبر الدونتس من الحلوي
والمعجنات المفضلة لدى فئة كبيرة من الأشخاص، بمختلف أعمارهم، فالصغاروالكبار يفضلون تناول الدونتس خلال يومهم سواء
مع فنجان قهوة، أوكوب حليب أوشاي بالإضافة إلى أنه يقدم في الحفلات الخاصة بأعياد الميلاد وغيرها، لذا خلال السطورالتالية نستعرض،
طريقة عمل الدونتس بمكونات سهلة وخفيفة في المنزل على طريقة الشيف مي صيام.
مكونات الدونتس طريقة عمل الدونتس: المكونات:
3 كوب دقيق.
بيضة.
فانيليا.
2 ملعقة كبيرة زبدة.
ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة كبيرة خميرة.
ملعقة صغيرة بكينج بودر.
لبن او ماء دافئ للعجن.
طريقة تحضير الدونتس:
يخلط الدقيق مع البكينج بودر والخميرة.
يضاف السكروالبيضة والفانيليا والزبدة ويعجن.
يضاف الماء تدريجياً حتى تصبح عجينة "ملمومة" لكن يفضل أن تكون طرية.
ثم تترك ساعة كي تتخمر.
تفرد على سطح مرشوش دقيق.
وتقطع لدوائر بقطاعة الدونتس أو بكوب، أوغطاء زجاجة.
ثم توضع الدوائرعلى ورق زبدة ويترك يختمر لنصف ساعة.
يوضع في زيت متوسط الحرارة و يقلي حتى يأخذ لونا ذهبيا ثم
يرش بالسكر البودرة و القرفة أو ضعي عليه صوص شوكولاتة أو
كراميل ويقدم لأفراد الأسرة.
طريقة عمل الدونتس
الدونتس
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