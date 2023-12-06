طريقة عمل الدونتس فى البيت.. أولادك هايحبوها ومكوناتها خفيفة

MENAFN - Youm7) يعتبر الدونتس من الحلويوالمعجنات المفضلة لدى فئة كبيرة من الأشخاص، بمختلف أعمارهم، فالصغاروالكبار يفضلون تناول الدونتس خلال يومهم سواءمع فنجان قهوة، أوكوب حليب أوشاي بالإضافة إلى أنه يقدم في الحفلات الخاصة بأعياد الميلاد وغيرها، لذا خلال السطورالتالية نستعرض،طريقة عمل الدونتس بمكونات سهلة وخفيفة في المنزل على طريقة الشيف مي صيام.

مكونات الدونتس طريقة عمل الدونتس: المكونات:

3 كوب دقيق.

بيضة.

فانيليا.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

لبن او ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير الدونتس:

يخلط الدقيق مع البكينج بودر والخميرة.



يضاف السكروالبيضة والفانيليا والزبدة ويعجن.



يضاف الماء تدريجياً حتى تصبح عجينة "ملمومة" لكن يفضل أن تكون طرية.

ثم تترك ساعة كي تتخمر.

تفرد على سطح مرشوش دقيق.

وتقطع لدوائر بقطاعة الدونتس أو بكوب، أوغطاء زجاجة.

ثم توضع الدوائرعلى ورق زبدة ويترك يختمر لنصف ساعة.

يوضع في زيت متوسط الحرارة و يقلي حتى يأخذ لونا ذهبيا ثم

يرش بالسكر البودرة و القرفة أو ضعي عليه صوص شوكولاتة أو

كراميل ويقدم لأفراد الأسرة.

طريقة عمل الدونتسالدونتس



