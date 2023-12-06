لو الكراش من مواليد برج القوس.. اعرفى أبرز صفاته منها المرح وحب السفر

(MENAFN
- Youm7) تعتبر بداية برج القو من 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، وهو من الأبراج
النارية المختلفة بشكل كبير عن باقي الأبراج ويتميز بالعديد من الصفات الإيجابية التي تجعله شخصا مميزا بين جميع الأبراج الفلكية، ونستعرض فى هذا التقرير، أبرز الصفات الإيجابية لمولود برج القوس، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.
شخص محب للحياة
صفات برج القوس: محب للسفر:
يعتبر برج القوس من الأبراج العاشقة للسفر بشكل كبير جدًا ويجيد التخطيط والترتيب للرحلات، بالإضافة إلى أنه يحب فصل الشتاء لذا تجده يفضل السفر في الشتاء بشكل كبير جدًا،
حيث يجعله يحصل على طاقة إيجابية .
مرح:
يتصف بالمرح
وخفة الظل، فهو شخص يجيد التعامل مع من حوله، ويفضل اللعب مع الأطفال، والمزاح بشكل مستمر مع أصدقائه المقربين، يحب الجلوس لفترة من الوقت مع أصدقائه وأفراد عائلته.
رومانسي:
يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء العاطفي الذي يجعله شخصا رومانسيا و يجيد التعامل مع شريك حياته بشكل كبير جدًا ويمتلك القدرة على تخطى الخلافات وحلها بشكل جيد، ايضًا يحرص على تبادل الهدايا والكلمات الطيبة، لديه عاطفة قوية.
كريم:
برج القوس من الأبراج شديدة الكرم والعطاء، يجيد ضيافة أصدقائه المقربين وغير المقربين، فلا يعرف للبخل طريقا، ويجيد التعامل في الأمور المادية بشكل مريح لا يبخل على من يحب بالعطاء سواء بالمال أو بالحب.
شخص مرح
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