لو الكراش من مواليد برج القوس.. اعرفى أبرز صفاته منها المرح وحب السفر

MENAFN - Youm7) تعتبر بداية برج القو من 22 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، وهو من الأبراجالنارية المختلفة بشكل كبير عن باقي الأبراج ويتميز بالعديد من الصفات الإيجابية التي تجعله شخصا مميزا بين جميع الأبراج الفلكية، ونستعرض فى هذا التقرير، أبرز الصفات الإيجابية لمولود برج القوس، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.

شخص محب للحياة





صفات برج القوس: محب للسفر:



يعتبر برج القوس من الأبراج العاشقة للسفر بشكل كبير جدًا ويجيد التخطيط والترتيب للرحلات، بالإضافة إلى أنه يحب فصل الشتاء لذا تجده يفضل السفر في الشتاء بشكل كبير جدًا،

حيث يجعله يحصل على طاقة إيجابية .

مرح:



يتصف بالمرح

وخفة الظل، فهو شخص يجيد التعامل مع من حوله، ويفضل اللعب مع الأطفال، والمزاح بشكل مستمر مع أصدقائه المقربين، يحب الجلوس لفترة من الوقت مع أصدقائه وأفراد عائلته.



رومانسي:

يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء العاطفي الذي يجعله شخصا رومانسيا و يجيد التعامل مع شريك حياته بشكل كبير جدًا ويمتلك القدرة على تخطى الخلافات وحلها بشكل جيد، ايضًا يحرص على تبادل الهدايا والكلمات الطيبة، لديه عاطفة قوية.

كريم:

برج القوس من الأبراج شديدة الكرم والعطاء، يجيد ضيافة أصدقائه المقربين وغير المقربين، فلا يعرف للبخل طريقا، ويجيد التعامل في الأمور المادية بشكل مريح لا يبخل على من يحب بالعطاء سواء بالمال أو بالحب.

شخص مرح



