صينية تزور جواز سفرها لتخفى عمرها عن صديقها الأصغر منها بـ17 عامًا

MENAFN - Youm7) ألقت الشرطة الصينية القبض على امرأة صينية مع صديقها الذى يصغرها بـ 17 عامًا فى مطار بكين باستخدام جواز سفر مزور لإخفاء عمرها الحقيقى، حيث أثارت المرأة، المولودة عام 1982، شكوك ضابط الهجرة الذى لاحظ أن معلومات جواز سفرها تبدو غيرعادية، وبينما كان الضابط يستعد لإجراء فحص تفصيلى لوثيقة سفرها، أصبحت المرأة مضطربة وبدا عليها التوتر بشكل واضح.

امرأة تزور جواز سفرها من أجل حبيبها

وحاولت مصادرة جواز سفرها لمنع الضابط من تفتيشه، وطلبت إجراء محادثة خاصة بينما كانت تحث صديقها على المرور عبر نقطة التفتيش، وكشف المزيد من التحقيقات أنها كانت تحمل جوازى سفر صينيين بتواريخ ميلاد مختلفة، بحسب موقع scmp.

وبعد فحص دقيق، قررت محطة بكين العامة لتفتيش حدود الخروج والدخول أن أحد جوازات السفر كان مزورًا، مع تغيير التفاصيل الشخصية، واعترفت المرأة بأنها تعمدت إخفاء عمرها الحقيقى للحفاظ على علاقتها مع صديقها لأنه أصغر منها بـ 17 عاما.

وخوفًا من أن يؤثر الكشف عن عمرها الحقيقى سلبًا على علاقتهما، أنفقت 6500 يوان ما يعادل 900 دولار أمريكى، على جواز سفر مزور مع سنة ميلاد كاذبة عام 1996 لرحلتهما إلى اليابان.

وعندما استجوبها موظفو الهجرة، بدت وكأنها تشعر بالظلم وصرخت بإحباط: "لقد غيرت عمرى فقط"، وفى النهاية تم تغريمها 3000 يوان وتمت مصادرة جواز سفرها المزور.

وفقًا لقانون إدارة الدخول والخروج الصينى، يمكن أن يؤدى استخدام وثائق الهجرة المزورة أو المعدلة إلى الاحتجاز لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام وغرامة تصل إلى 10 آلاف يوان مايعادل 1,400 دولار أمريكى.

يذكر أن الهند شهدت حالة مشابهة، حيث استعانت امرأة بتذكرة طيران مزورة، لترافق صديقها حتى نقطة التفتيش الأمنى قبل الصعود، والتى يُسمح للركاب فقط بالوصول إليها، وحين اكتشاف الأمر، عللت ذلك بأن صديقها بحالة سيئة وكانت تريد أن تظل بجانبه.