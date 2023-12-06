صينية تزور جواز سفرها لتخفى عمرها عن صديقها الأصغر منها بـ17 عامًا

(MENAFN
- Youm7) ألقت الشرطة الصينية القبض على امرأة صينية مع صديقها الذى يصغرها بـ 17 عامًا فى مطار بكين باستخدام جواز سفر مزور لإخفاء عمرها الحقيقى، حيث أثارت المرأة، المولودة عام 1982، شكوك ضابط الهجرة الذى لاحظ أن معلومات جواز سفرها تبدو غيرعادية، وبينما كان الضابط يستعد لإجراء فحص تفصيلى لوثيقة سفرها، أصبحت المرأة مضطربة وبدا عليها التوتر بشكل واضح.
امرأة تزور جواز سفرها من أجل حبيبها
وحاولت مصادرة جواز سفرها لمنع الضابط من تفتيشه، وطلبت إجراء محادثة خاصة بينما كانت تحث صديقها على المرور عبر نقطة التفتيش، وكشف المزيد من التحقيقات أنها كانت تحمل جوازى سفر صينيين بتواريخ ميلاد مختلفة، بحسب موقع scmp.
وبعد فحص دقيق، قررت محطة بكين العامة لتفتيش حدود الخروج والدخول أن أحد جوازات السفر كان مزورًا، مع تغيير التفاصيل الشخصية، واعترفت المرأة بأنها تعمدت إخفاء عمرها الحقيقى للحفاظ على علاقتها مع صديقها لأنه أصغر منها بـ 17 عاما.
وخوفًا من أن يؤثر الكشف عن عمرها الحقيقى سلبًا على علاقتهما، أنفقت 6500 يوان ما يعادل 900 دولار أمريكى، على جواز سفر مزور مع سنة ميلاد كاذبة عام 1996 لرحلتهما إلى اليابان.
وعندما استجوبها موظفو الهجرة، بدت وكأنها تشعر بالظلم وصرخت بإحباط: "لقد غيرت عمرى فقط"، وفى النهاية تم تغريمها 3000 يوان وتمت مصادرة جواز سفرها المزور.
وفقًا لقانون إدارة الدخول والخروج الصينى، يمكن أن يؤدى استخدام وثائق الهجرة المزورة أو المعدلة إلى الاحتجاز لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام وغرامة تصل إلى 10 آلاف يوان مايعادل 1,400 دولار أمريكى.
يذكر أن الهند شهدت حالة مشابهة، حيث استعانت امرأة بتذكرة طيران مزورة، لترافق صديقها حتى نقطة التفتيش الأمنى قبل الصعود، والتى يُسمح للركاب فقط بالوصول إليها، وحين اكتشاف الأمر، عللت ذلك بأن صديقها بحالة سيئة وكانت تريد أن تظل بجانبه.
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