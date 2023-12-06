خارجة النهارده.. خطوات بسيطة لرسم العيون وإبراز جمالها

(MENAFN
- Youm7) العيون هى التى تبرز ملامح وجمال الوجه لذلك تسعى الفتيات دائما لإظهار أعينهن وتحديدها بمستحضرات التجميل المختلفة، فهناك الكثير من المنتجات التي تتراوح من ظلال العيون إلى الماسكارا، ولكن المنتج الأكثر أهمية والأكثر تحديدًا الذي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا هو محدد العيون، وحسب ما ذكره موقع"alldaychic"، نستعرض فى هذا التقرير،
طرق استخدام الأيلاينر ليزيد من جمال عيونك وملامحك.
- إذا كنت تخططين لوضع الماسكارا على رموشك، افعلي ذلك دائمًا قبل وضع قلم التحديد وذلك لأن الكحل الأقرب إلى خط الرموش يميل إلى الانسحاب تاركًا فجوة.
- تجنبي تحديد عينك بالكامل على الجفون العلوية والسفلية إذا كان لديك عيون صغيرة الحجم، وضعي خطًا خارج خط رموشك العلوي مباشرة لتجعلي عينيك تبدو أكثر يقظة وأكبر.
- لا تتركي أبدًا فجوة بين الرموش والكحل، لذا تأكدي من تحديد خط رفيع عن طريق وضع قلم الرصاص بشكل مسطح على رموشك ثم رسم هذا الخط.
- لا تسحبي عينيك أبدًا من الزوايا في محاولة لجعل السطح سهلاً لتطبيق البطانة. فالجلد حول العينين حساس للغاية وعرضة للشيخوخة بسرعة إذا تعرض بشكل متكرر لمثل هذا الإجراء.
- احتفظي بالكحل السائل للجفن العلوي فقط، نظرًا للتصبغ الأكثر ثراءً في قلم التحديد السائل، فإنه يعطي مظهرًا جريئًا وقبيحًا أيضًا، تميل الخطوط السائلة إلى التلطخ بسهولة أكبر، وبالتالي فهي تشكل مشكلة على الخط السفلي.
- لا تلتزمي بنوع واحد فقط من محدد العيون، لأنك تحتاجين إلى مظهر مختلف في مناسبات مختلفة، وبالتالي تحتاجين إلى أنواع مختلفة من محدد العيون، فعلى سبيل المثال، يعتبر قلم التحديد رائعًا لمظهر يومي خالي من المتاعب، ويعتبر قلم تحديد الجل أكثر دراماتيكية بينما يمكن تشكيل قلم تحديد سائل بسهولة ليعطي تأثيرًا مجنحًا.
-استخدمي قلم تحديد لونه بيج أو أبيض على الخط المائي للجفن السفلي ليمنحك تأثير عيون واسعة، مجرد التمسك ببطانة الغطاء العلوي يعطي مظهرًا غير مكتمل.
- تجنبي البقع عن طريق تحضير جفونك باستخدام برايمر قبل وضع قلم تحديد العيون، بعد ذلك، يمكنك وضع القليل من البودرة حول المنطقة لتثبيت الآيلاينر في مكانه.
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