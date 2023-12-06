خارجة النهارده.. خطوات بسيطة لرسم العيون وإبراز جمالها

MENAFN - Youm7) العيون هى التى تبرز ملامح وجمال الوجه لذلك تسعى الفتيات دائما لإظهار أعينهن وتحديدها بمستحضرات التجميل المختلفة، فهناك الكثير من المنتجات التي تتراوح من ظلال العيون إلى الماسكارا، ولكن المنتج الأكثر أهمية والأكثر تحديدًا الذي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا هو محدد العيون، وحسب ما ذكره موقع"alldaychic"، نستعرض فى هذا التقرير،طرق استخدام الأيلاينر ليزيد من جمال عيونك وملامحك.

- إذا كنت تخططين لوضع الماسكارا على رموشك، افعلي ذلك دائمًا قبل وضع قلم التحديد وذلك لأن الكحل الأقرب إلى خط الرموش يميل إلى الانسحاب تاركًا فجوة.







- تجنبي تحديد عينك بالكامل على الجفون العلوية والسفلية إذا كان لديك عيون صغيرة الحجم، وضعي خطًا خارج خط رموشك العلوي مباشرة لتجعلي عينيك تبدو أكثر يقظة وأكبر.

- لا تتركي أبدًا فجوة بين الرموش والكحل، لذا تأكدي من تحديد خط رفيع عن طريق وضع قلم الرصاص بشكل مسطح على رموشك ثم رسم هذا الخط.







- لا تسحبي عينيك أبدًا من الزوايا في محاولة لجعل السطح سهلاً لتطبيق البطانة. فالجلد حول العينين حساس للغاية وعرضة للشيخوخة بسرعة إذا تعرض بشكل متكرر لمثل هذا الإجراء.

- احتفظي بالكحل السائل للجفن العلوي فقط، نظرًا للتصبغ الأكثر ثراءً في قلم التحديد السائل، فإنه يعطي مظهرًا جريئًا وقبيحًا أيضًا، تميل الخطوط السائلة إلى التلطخ بسهولة أكبر، وبالتالي فهي تشكل مشكلة على الخط السفلي.







- لا تلتزمي بنوع واحد فقط من محدد العيون، لأنك تحتاجين إلى مظهر مختلف في مناسبات مختلفة، وبالتالي تحتاجين إلى أنواع مختلفة من محدد العيون، فعلى سبيل المثال، يعتبر قلم التحديد رائعًا لمظهر يومي خالي من المتاعب، ويعتبر قلم تحديد الجل أكثر دراماتيكية بينما يمكن تشكيل قلم تحديد سائل بسهولة ليعطي تأثيرًا مجنحًا.

-استخدمي قلم تحديد لونه بيج أو أبيض على الخط المائي للجفن السفلي ليمنحك تأثير عيون واسعة، مجرد التمسك ببطانة الغطاء العلوي يعطي مظهرًا غير مكتمل.

- تجنبي البقع عن طريق تحضير جفونك باستخدام برايمر قبل وضع قلم تحديد العيون، بعد ذلك، يمكنك وضع القليل من البودرة حول المنطقة لتثبيت الآيلاينر في مكانه.