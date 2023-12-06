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رئيس البريد يكرم طلاب كليات الفنون الفائزين بمسابقة تصميم الطوابع التذكارية

12/6/2023 4:31:29 AM
(MENAFN- Youm7) كرم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد طلاب كليات الفنون الفائزين بمسابقة تصميم طوابع البريد التذكارية على مستوى الكليات الفنية، التي نظمتها الهيئة بهدف دمج طرق الفنون الحديثة بالطوابع التذكارية وأساليبها، وتشجيع المواهب الفنية، وإبراز التنوع الفني بالاعتماد على طلاب كليات الفنون في مصر، وذلك بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان والدكتور أشرف ذكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة والدكتور شريف سمرة رئيس جمعية هواة الطوابع المصرية والدكتورة هبة حمدي مدير عام هواة الطوابع بالهيئة القومية للبريد.



قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية لتصميم طوابع البريد التذكارية على مستوى كليات الفنون يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير تصميمات الطوابع التذكارية بالاعتماد على طلاب كليات الفنون مما يساهم في ابتكار تصميمات جديدة للطوابع التذكارية، إلى جانب تعريف الشباب من طلبة الجامعات بإصدارات الطوابع وهواية جمعها ودورها الثقافي والاجتماعي في توثيق الأحداث المحلية والدولية؛ حيث تعد الطوابع التذكارية أداة لتسجيل المناسبات وتوثيق الأحداث التاريخية على مر العصور.



هذا وقد شهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلاب الكليات الفنية المختلفة؛ حيث تقدم المشاركون بتصميماتهم إلى لجنة التحكيم بالهيئة التي تضم خبرات متخصصة في مجال الطوابع، وبعد تقييم جميع التصميمات المقدمة وتحليلها قامت لجنة التحكيم بتحديد الفائزين في المسابقة، حيث فازت الطالبة مروة عباس "كلية فنون تطبيقية" جامعة حلوان بتصميم طابع "عيد الشرطة المصرية" وتسلمت عنها الجائزة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان، كما فازت الطالبة زينة عصام عمر كلية الفنون الرقمية والتصميم
جامعة مصر للمعلوماتية بتصميم طابع " اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر "، وفازت الطالبة مى محمد "كلية التصميم والفنون الإبداعية" جامعة الأهرام الكندية بطابع "اليوبيل الذهبى "لانتصارات أكتوبر" وقد تسلم الطلاب الفائزون شهادات تقدير وجوائز مالية؛ تقديرًا لجهودهم وإبداعهم المتميز في تصميم تلك الطوابع التذكارية.
















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