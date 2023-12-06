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الإسكان: 1000شركة و8 آلاف مستثمر سجلوا على بوابة الفرص الاستثمارية

12/6/2023 4:31:29 AM
(MENAFN- Youm7) عباس: بوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة حققت نجاحاً كبيراً.. وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين


صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأن عدد الشركات المسجلة على الموقع الإلكتروني لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بلغ ألف شركة خلال 6 أشهر منذ إطلاق البوابة خلال شهر مايو الماضى وحتى الآن، وأصبح لدى الهيئة سجل إلكتروني لكل الشركات، وعدد الطلبات المقدمة منها، هذا بخلاف 8 آلاف حساب إلكتروني للمستثمرين عبر البوابة.



وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، فى إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى، لما له من أثر فعال فى تيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية، كما تعمل الهيئة على تحقيق مزيد من التقدم في مجال التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمستثمرين والمواطنين، مؤكداً أن بوابة الفرص الاستثمارية، حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين، مما يسهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.



وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن البوابة تتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، وتُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، بحيث يتم طرح الأراضي على البوابة بدءاً من يوم 1 : 15 من كل شهر، ويتاح للراغبين في الحصول على تلك الأراضي، الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني للبوابة ""، وتسجيل حساب المستثمر (يكفى تسجيل حساب لمرة واحدة فقط، واستخدامه بشكل دائم)، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، وبعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها، وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة، واستكمال ملء البيانات.



وأضاف الدكتور وليد عباس، أنه بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها، سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومي عمل، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً من خلال البريد الإلكتروني بموعد جلسات الفتح المالي للبت في العروض المالية المقدمة منهم، وفي حال فوز الشركة فإنها تلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفي حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علماً بأنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.
















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