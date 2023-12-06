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يعرض بمتحف التحرير.. تمثال لـ سنموت مهندس معمارى ومسؤول حكومى

12/6/2023 4:31:25 AM
(MENAFN- Youm7) يعرض المتحف المصرى بالتحرير أقدم متحف أثرى فى الشرق الأوسط، أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة فى العالم، تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليونانى والرومانى، ومن بين القطع التى تعرض تمثال من الجرانيت الرمادي لـ "سنموت"، وهو مهندس معماري مصري قديم من الأسرة الثامنة عشرة ومسؤول حكومي مع الأميرة نفررع، ابنة الملكة حتشبسوت.


تمثال سنموت


لقب سننموت بالمشرف على الزوجة الإلهية، وأيضا المشرف على ابنة الملكة (Neferure)، كما أشرف على أعمال المحاجر، والنقل، وإقامة المسلتين، عند مدخل معابد الكرنك، وكذلك اشرف على بناء المعبد الجنائزى، ويُعتقد أن تصميم المعبد مشتق من المعبد الجنائزى لمنتوحتب الثانى الذى تم بناؤه قبل 500 عام تقريبًا فى الدير البحرى .

وكان لـ سننموت أهمية كبيرة فى البلاط الملكى فى عهد حتشبسوت لا جدال فيها حيث حفر مقبرته فى الشيخ عبد القرنة والدير البحرى، حفر مقبرته فى العام السابع من تولى حتشبسوت الحكم .

كما تم العثور على أقدم خريطة نجوم معروفة في مقبرة سننموت حيث ينقسم السقف الفلكى فى مقبرته إلى قسمين، يمثلان السماء الشمالية والجنوبية، ويشير هذا إلى بُعد آخر لمسيرته المهنية، ما يشير إلى أنه كان أيضًا عالم فلك قديمًا.

ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".


كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.







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