يعرض بمتحف التحرير.. تمثال لـ سنموت مهندس معمارى ومسؤول حكومى

(MENAFN
- Youm7) يعرض المتحف المصرى بالتحرير أقدم متحف أثرى فى الشرق الأوسط، أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة فى العالم، تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليونانى والرومانى، ومن بين القطع التى تعرض تمثال من الجرانيت الرمادي لـ "سنموت"، وهو مهندس معماري مصري قديم من الأسرة الثامنة عشرة ومسؤول حكومي مع الأميرة نفررع، ابنة الملكة حتشبسوت.
تمثال سنموت
لقب سننموت بالمشرف على الزوجة الإلهية، وأيضا المشرف على ابنة الملكة (Neferure)، كما أشرف على أعمال المحاجر، والنقل، وإقامة المسلتين، عند مدخل معابد الكرنك، وكذلك اشرف على بناء المعبد الجنائزى، ويُعتقد أن تصميم المعبد مشتق من المعبد الجنائزى لمنتوحتب الثانى الذى تم بناؤه قبل 500 عام تقريبًا فى الدير البحرى .
وكان لـ سننموت أهمية كبيرة فى البلاط الملكى فى عهد حتشبسوت لا جدال فيها حيث حفر مقبرته فى الشيخ عبد القرنة والدير البحرى، حفر مقبرته فى العام السابع من تولى حتشبسوت الحكم .
كما تم العثور على أقدم خريطة نجوم معروفة في مقبرة سننموت حيث ينقسم السقف الفلكى فى مقبرته إلى قسمين، يمثلان السماء الشمالية والجنوبية، ويشير هذا إلى بُعد آخر لمسيرته المهنية، ما يشير إلى أنه كان أيضًا عالم فلك قديمًا.
ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".
كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.
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