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الآثار تستعرض ما تم تنفيذه بالمتحف الكبير.. كم عدد قاعات الصرح العملاق؟

12/6/2023 4:31:25 AM
(MENAFN- Youm7) تعمل الدولة على انتهاء مشروع المتحف المصرى الكبير ، والذى يعد أكبر الصروح الثقافية فى العالم، إذ يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، وسوف يعرض لأول مرة مجموعة الملك الذهبى توت عنخ آمون بشكل كامل أمام الزوار، وقت افتتاحه، وخلال الأيام القليلة الماضية عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، لمتابعة آخر ما آلت إليه مستجدات الأعمال بالمتحف.



ومن ضمن الأمور التى تم استعراضها خلال الاجتماع آخر تطورات الأعمال بالمتحف، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية ولهذا نستعرض عبر التقرير التالى عدد قاعات المتحف الكبير.



المتحف الكبير التى تبلغ مساحته 117 فدانا، يحتوى على عدد
من القاعات التى ستضم القطع الأثرية، فتصل إلى 3 قاعات رئيسية وتلك القاعات تضم 12 قاعة داخلية، إلى جانب قاعة الدرج العظيم، وقاعتين للملك توت عنخ آمون
حيث تعرض مقتنيات الملك الذهبى بالكامل على مساحة 7000 متر.



ومؤخرًا
تم ضم "الدرج العظيم"، لمنطقة الزيارات
المسموح بها ضمن الأماكن المفتوحة للجمهور قبل الافتتاح الرسمي للمتحف المصرى الكبير أحد أكبر المتاحف العالمية.



ويضم الدرج العظيم حوالى 60 تمثالا وهى التماثيل الثقيلة والضخمة التى تنتمى للحضارة المصرية القديمة التى تبدأ منذ العصر الدولة القديمة إلى العصر اليونانى الرومانى، ويحوى مجموعة أكثر من رائعة تحاكى عدة موضوعات أولها الملكية من خلال عرض مجموعة من تماثيل الملوك الضخمة سواء الكاملة أو النصفية مثل تمثال الملك رمسيس ومرنبتاح وحتشبسوت وسونسرت، والموضوع الثانى يتحدث عن أماكن العبادة فى مصر القديمة من خلال عرض مجموعة من البوابات والأعمدة وغيرها من العناصر المميزة للمعابد التى شيدت للآلهة بتكليف من قبل الملك، مثل بوابة الملك أمنمحات وسونسرت، أمام الموضوع الثالث الذى يتناوله الدرج فيتحدث عن الملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض مجموعة من الآثار الثلاثية والزوجية جنبًا إلى جنب مع تمثيل واحدة من الشخصيات من الآلهة فى الإنسانز، مثل ثالوث الملك رمسيس ومرنبتاح وسخمت، والموضوع الرابع يتحدث عن الحياة الأخرى من خلال عرض عدد من التوابيت الملكية المميزة التوابيت الحجرية المربعة فقط والجسم الملكى محنطة" من فترات مختلفة، على الدرج العظيم المتفرد به المتحف الكبير.














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