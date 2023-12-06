فتح باب التسجيل لدور النشر فى حفلات التوقيع بمعرض القاهرة للكتاب خلال أيام

(MENAFN
- Youm7) تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لفتح الباب أمام أصحاب دور النشر المصرية والعربية خلال الأسبوع المقبل، للتسجيل والاشتراك بقائمة حفلات التوقيع المقرر تنظيمها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ، المقرر انطلاقه فى دورته الـ 55 من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.
كما أن الهيئة المصرية العامة للكتاب سوف تعلن عن قيمة
تنظيم حفل التوقيع فى المكان المخصص بتوقيع الكتب والإصدرات الجديدة خلال فعاليات المعرض، حيث أنه يمنع منعا باتا توقيع الكتب داخل جناح دور النشر، وحال حدوث ذلك يتم توقيع غرامة على صاحب دور النشر فى الحال.
وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55،
اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشارونى شخصية لمعرض الأطفال، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، التى عقدت يوم 22 أغسطس الماضي، حيث بدأت اجتماعها لوضع الرؤية العامة للبرنامج الثقافي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الندوات الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية، والأنشطة الخاصة بالطفل، والأنشطة الفنية المصاحبة، ووافقت اللجنة على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير د. سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.
وتحتفى هيئة الكتاب بالدكتور سليم حسن والدكتور يعقوب الشاروني، أكثر من محور، من بينها إعادة طباعة أعماله، ليكون المعرض فرصة لإتاحة هذه الإصدارات للجمهور خلال أيام المعرض، وكانت من أبرز الأعمال التي سبق أن أصدرتها الهيئة للدكتور سليم حسن موسوعة مصر القديمة، التي تقع في 18 جزءا وتتناول تاريخ مصر القديمة، وكذلك من المقرر أن تصدر بعضا من كتب الراحل يعقوب الشاروني، وكتابا يضم مختارات من قصصه للأطفال.
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