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فتح باب التسجيل لدور النشر فى حفلات التوقيع بمعرض القاهرة للكتاب خلال أيام

12/6/2023 4:31:25 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لفتح الباب أمام أصحاب دور النشر المصرية والعربية خلال الأسبوع المقبل، للتسجيل والاشتراك بقائمة حفلات التوقيع المقرر تنظيمها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ، المقرر انطلاقه فى دورته الـ 55 من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة.



كما أن الهيئة المصرية العامة للكتاب سوف تعلن عن قيمة
تنظيم حفل التوقيع فى المكان المخصص بتوقيع الكتب والإصدرات الجديدة خلال فعاليات المعرض، حيث أنه يمنع منعا باتا توقيع الكتب داخل جناح دور النشر، وحال حدوث ذلك يتم توقيع غرامة على صاحب دور النشر فى الحال.



وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 55،
اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشارونى شخصية لمعرض الأطفال، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، التى عقدت يوم 22 أغسطس الماضي، حيث بدأت اجتماعها لوضع الرؤية العامة للبرنامج الثقافي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الندوات الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية، والأنشطة الخاصة بالطفل، والأنشطة الفنية المصاحبة، ووافقت اللجنة على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير د. سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، كما وافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.



وتحتفى هيئة الكتاب بالدكتور سليم حسن والدكتور يعقوب الشاروني، أكثر من محور، من بينها إعادة طباعة أعماله، ليكون المعرض فرصة لإتاحة هذه الإصدارات للجمهور خلال أيام المعرض، وكانت من أبرز الأعمال التي سبق أن أصدرتها الهيئة للدكتور سليم حسن موسوعة مصر القديمة، التي تقع في 18 جزءا وتتناول تاريخ مصر القديمة، وكذلك من المقرر أن تصدر بعضا من كتب الراحل يعقوب الشاروني، وكتابا يضم مختارات من قصصه للأطفال.














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