8 عناصر مصرية مسجلة فى قوائم التراث غير المادى باليونسكو.. اعرفها

MENAFN - Youm7) نجحت مصر متمثلة فى وزارة الثقافة بتسجيل 8 عناصر مختلفة من الفنون التراثية فى قائمة التراث العالمى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وذلك من أجل صون وحماية التراث الثقافى غير المادى، وفى خلال التقرير التالى نستعرض العناصر التى تم تسجيلها.

الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن "النحاس والفضة والذهب"

اعتمدت اليونسكو الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن "النحاس والفضة والذهب" خلال عام 2023، وانضم إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادى، وقال الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، يُعد هذا الإنجاز نتاج ملف مشترك بين إحدى عشرة دولة عربية هي: "مصر- السعودية- الجزائر- المغرب- العراق- فلسطين- السودان- السعودية- تونس- اليمن- موريتانيا"، حيث عملت هذه الدول معًا على مدار عامين، بتنسيق من -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"-، لإعداد ملف الترشيح، الذي روعي خلاله إبراز التنوع الثقافي، الذي يحظى به التراث الثقافي غير المادي، في منطقتنا العربية، والذي حرصت الأجيال على تناقله، والحفاظ عليه عبر آلاف السنين.

السيرة الهلالية

اعتمدت اليونسكو، السيرة الهلالية خلال عام 2008، وانضم إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادى، وكانت السيرة الهلالية أولى الملفات المصرية التى تم إدراجها فى القائمة.

التحطيب

جاء تسجيل فن التحطيب عام 2016، والذى تقدمت به وزارة الثقافة عام 2014، إلا أنه تم سحب الملف لإجراء مجموعة من التعديلات، وإعادة تقديمه إلى المنظمة، بعد الانتهاء منها، وقد ترأس وفد الثقافة المصرية الدكتورة نهلة إمام الأستاذ بأكاديمية الفنون، وحظى الملف المصرى بمساندة قوية من دول الجزائر وفلسطين ولبنان وبقية الدول التى لها حق التصويت فى هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الدول المشاركة فى الاجتماع، وهى المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والأردن.

الأراجوز

نجحت وزارة الثقافة فى إدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية المعروفة بفن "الأراجوز"، بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادى، بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للجهود الرامية إلى الحفاظ على الموروثات الشعبية غير الملموسة ونصراً غالياً فى ميدان حماية الهوية.

النخلة

وفى 15 سبتمبر 2020، تسلمت وزارة الثقافة شهادة تسجيل ملف "النخلة" والذى شمل "المعارف - المهارات - التقاليد - الممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني، بمنظمة اليونسكو والذى شاركت مصر فى تقديمه للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافى غير المادى أثناء انعقاد دورتها الرابعة عشر بمدينة بوجوتا بكولومبيا.

النسيج اليدوى

نجحت مصر فى تسجيل النسيج اليدوى بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو وذلك عبر جهود وزارتى الثقافة ووزارة الخارجية، وهو ما ساعد على الحوار بين الثقافات ومن شأنه رفع الوعي بالتراث الثقافي غير المادي وزيادة محصلة المعارف والمهارات الغنية التي تتوارثها الأجيال.

الخط العربى

نجحت مصر بالتنسيق مع دول السعودية ولبنان والأردن وتونس فى تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى، وجاء ذلك بعد تقديم ملف شاركت مصر فى إعداده مع

16 دولة، والذى يعد إنجازا جديدا في مجال صون الهوية باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية.

رحلة العائلة المقدسة

خلال العام الماضى نجحت مصر عبر جهود وزارتي الثقافة والخارجية في تسجيل رحلة العائلة المقدسة،

حيث استطاعت مصر خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، المقامة في العاصمة المغربية الرباط في حشد تأييد واسع وصل إلى حد الإجماع على تسجيلها للعنصر.

وحول ذلك قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي يعتبر رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التي احتضنت العائلة المقدسة وأعادت أحياء مسارها وحافظت عبر مئات السنين على الاحتفاء برحلتها إلى مصر في الوقت الذي يشهد العالم صراعات على العقيدة ،مشيرة الى أن تلك الرسالة التي أكدت عليها مصر خلال كلمتها في اجتماعات لجنة صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو اليوم في الرباط.