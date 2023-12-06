8 عناصر مصرية مسجلة فى قوائم التراث غير المادى باليونسكو.. اعرفها

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- Youm7) نجحت مصر متمثلة فى وزارة الثقافة بتسجيل 8 عناصر مختلفة من الفنون التراثية فى قائمة التراث العالمى غير المادى بمنظمة اليونسكو، وذلك من أجل صون وحماية التراث الثقافى غير المادى، وفى خلال التقرير التالى نستعرض العناصر التى تم تسجيلها.
الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن "النحاس والفضة والذهب"
اعتمدت اليونسكو الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن "النحاس والفضة والذهب" خلال عام 2023، وانضم إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادى، وقال الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، يُعد هذا الإنجاز نتاج ملف مشترك بين إحدى عشرة دولة عربية هي: "مصر- السعودية- الجزائر- المغرب- العراق- فلسطين- السودان- السعودية- تونس- اليمن- موريتانيا"، حيث عملت هذه الدول معًا على مدار عامين، بتنسيق من -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"-، لإعداد ملف الترشيح، الذي روعي خلاله إبراز التنوع الثقافي، الذي يحظى به التراث الثقافي غير المادي، في منطقتنا العربية، والذي حرصت الأجيال على تناقله، والحفاظ عليه عبر آلاف السنين.
السيرة الهلالية
اعتمدت اليونسكو، السيرة الهلالية خلال عام 2008، وانضم إلى قائمة اليونسكو للتراث غير المادى، وكانت السيرة الهلالية أولى الملفات المصرية التى تم إدراجها فى القائمة.
التحطيب
جاء تسجيل فن التحطيب عام 2016، والذى تقدمت به وزارة الثقافة عام 2014، إلا أنه تم سحب الملف لإجراء مجموعة من التعديلات، وإعادة تقديمه إلى المنظمة، بعد الانتهاء منها، وقد ترأس وفد الثقافة المصرية الدكتورة نهلة إمام الأستاذ بأكاديمية الفنون، وحظى الملف المصرى بمساندة قوية من دول الجزائر وفلسطين ولبنان وبقية الدول التى لها حق التصويت فى هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الدول المشاركة فى الاجتماع، وهى المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والأردن.
الأراجوز
نجحت وزارة الثقافة فى إدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية المعروفة بفن "الأراجوز"، بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادى، بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو، وهو ما يعد إنجازاً جديداً للجهود الرامية إلى الحفاظ على الموروثات الشعبية غير الملموسة ونصراً غالياً فى ميدان حماية الهوية.
النخلة
وفى 15 سبتمبر 2020، تسلمت وزارة الثقافة شهادة تسجيل ملف "النخلة" والذى شمل "المعارف - المهارات - التقاليد - الممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني، بمنظمة اليونسكو والذى شاركت مصر فى تقديمه للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافى غير المادى أثناء انعقاد دورتها الرابعة عشر بمدينة بوجوتا بكولومبيا.
النسيج اليدوى
نجحت مصر فى تسجيل النسيج اليدوى بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو وذلك عبر جهود وزارتى الثقافة ووزارة الخارجية، وهو ما ساعد على الحوار بين الثقافات ومن شأنه رفع الوعي بالتراث الثقافي غير المادي وزيادة محصلة المعارف والمهارات الغنية التي تتوارثها الأجيال.
الخط العربى
نجحت مصر بالتنسيق مع دول السعودية ولبنان والأردن وتونس فى تسجيل الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى، وجاء ذلك بعد تقديم ملف شاركت مصر فى إعداده مع
16 دولة، والذى يعد إنجازا جديدا في مجال صون الهوية باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية.
رحلة العائلة المقدسة
خلال العام الماضى نجحت مصر عبر جهود وزارتي الثقافة والخارجية في تسجيل رحلة العائلة المقدسة،
حيث استطاعت مصر خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، المقامة في العاصمة المغربية الرباط في حشد تأييد واسع وصل إلى حد الإجماع على تسجيلها للعنصر.
وحول ذلك قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي يعتبر رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التي احتضنت العائلة المقدسة وأعادت أحياء مسارها وحافظت عبر مئات السنين على الاحتفاء برحلتها إلى مصر في الوقت الذي يشهد العالم صراعات على العقيدة ،مشيرة الى أن تلك الرسالة التي أكدت عليها مصر خلال كلمتها في اجتماعات لجنة صون التراث الثقافي غير المادي باليونسكو اليوم في الرباط.
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