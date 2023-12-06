دراسة ألمانية حديثة: إنسان النياندرتال اصطاد أفيالًا تزن 13طنا

MENAFN - Youm7) ظهرت أدلة من ألمانيا يعود تاريخها إلى ما قبل 125000 عام، على أن إنسان نياندرتا كان يصطاد أفيالًا يبلغ حجمها ضعف حجم الفيلة المعاصرة.

وبناءً على تلك المعلومات التى سجلتها دراسة ألمانية حديثة تبرز رؤية جديدة حول تنظيم مجتمع النياندرتال وتطور تقنيات الصيد الخاصة بهم، وجد العلماء أن هذه الأفيال تزن (حوالي 13 طنًا لكل منها) أى ضعف حجم الماموث.

النياندرتال





ووفقا للأدلة التاريخية أظهر إنسان نياندرتال قدرة رائعة على اصطياد بعض أكبر الحيوانات البرية في عصره، متجاوز حجم الفيلة الأفريقية، مما يؤكد مستوى غير مسبوق من التنظيم والشجاعة في مجتمع النياندرتال في أوروبا خلال الفترات الجليدية، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnins.

وعلى الرغم من أن عينات بقايا الفيلة المكتشفة محدودة،

إلا أنها تقدم دليلًا دامغًا على مشاركة إنسان نياندرتال المستمر في صيد الأفيال العملاقة خلال هذه الفترة التاريخية المحددة.

وتشير علامات الأسنان المكتشفة إلى وجود هذه الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة، على الرغم من أن ندرتها تشير إلى أن إنسان النياندرتال قاوم بفعالية هذه الحيوانات لفترة طويلة.

ولم يكن صيد الأفيال مجرد رياضة بالنسبة لإنسان النياندرتال، يتم القيام بها دون الاهتمام بتحقيق أقصى قدر من الفوائد، وهو ما يثير التساؤل حول كيفية الاستفادة من هذه الوحوش الكبيرة، إذ كشف فريق الدراسة الألمانية أن فردًا واحدًا من نوع هذه الفيله يمكنه توفير ما يكفي من اللحوم لتلبية احتياجات الإنسان البدائي اليومية من السعرات الحرارية.



