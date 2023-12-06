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ميتا تلغى ميزة رؤية إشعارات الهاتف أثناء استخدام سماعة الرأس Quest VR

12/6/2023 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن ميتا أوقفت ميزة تتيح لك رؤية الإشعارات من هاتفك الذكى أثناء استخدامك لسماعة رأس Quest VR ، وفقًا لملاحظات التصحيح الخاصة بتحديث Quest's v60، وقدمت الشركة إمكانية رؤية إشعارات iOS وAndroid فى سماعة الرأس فى عام 2021، وفقا لتقرير theverge.



ولم توضح ميتا المزيد من التفاصيل فى ملاحظات التصحيح حول سبب إزالة الميزة، لكن بدون هذه الإشعارات من الصعب معرفة ما يحدث على هاتفك الذكى عندما تكون منغمسًا تمامًا فى مهمتك ما لم ترفع سماعة الرأس عن عينيك مما يجبرك على إيقاف ما تفعله فى مهمتك.



وعلى الرغم من أنه من المخيب للآمال أن الإصدار 60 يزيل ميزة مفيدة، إلا أن التحديث يضيف بعض الأشياء الجديدة الجيدة أيضًا، فهناك تطبيق أداة تخطيط جديد "يساعدك على قياس كائنات العالم الحقيقى ومواءمتها وتصورها مكانيًا مباشرةً في مساحتك المادية".



وستعرض ملفات تعريف المهام "معلومات حول تجاربك واتصالاتك المشتركة" عند زيارة الملف الشخصي لشخص ما (على الرغم من أنه يمكنك اختيار الحفاظ على خصوصية هذه المعلومات)، وستحصل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات في Quest Pro على سرعات أعلى على مدار الساعة عندما تكون في تطبيقات الواقع المختلط، ويمكنك تشفير النسخ الاحتياطية السحابية الخاصة بك من طرف إلى طرف عن طريق إضافة رمز PIN.












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