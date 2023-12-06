ميتا تلغى ميزة رؤية إشعارات الهاتف أثناء استخدام سماعة الرأس Quest VR

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير حديث أن ميتا أوقفت ميزة تتيح لك رؤية الإشعارات من هاتفك الذكى أثناء استخدامك لسماعة رأس Quest VR ، وفقًا لملاحظات التصحيح الخاصة بتحديث Quest's v60، وقدمت الشركة إمكانية رؤية إشعارات iOS وAndroid فى سماعة الرأس فى عام 2021، وفقا لتقرير theverge.
ولم توضح ميتا المزيد من التفاصيل فى ملاحظات التصحيح حول سبب إزالة الميزة، لكن بدون هذه الإشعارات من الصعب معرفة ما يحدث على هاتفك الذكى عندما تكون منغمسًا تمامًا فى مهمتك ما لم ترفع سماعة الرأس عن عينيك مما يجبرك على إيقاف ما تفعله فى مهمتك.
وعلى الرغم من أنه من المخيب للآمال أن الإصدار 60 يزيل ميزة مفيدة، إلا أن التحديث يضيف بعض الأشياء الجديدة الجيدة أيضًا، فهناك تطبيق أداة تخطيط جديد "يساعدك على قياس كائنات العالم الحقيقى ومواءمتها وتصورها مكانيًا مباشرةً في مساحتك المادية".
وستعرض ملفات تعريف المهام "معلومات حول تجاربك واتصالاتك المشتركة" عند زيارة الملف الشخصي لشخص ما (على الرغم من أنه يمكنك اختيار الحفاظ على خصوصية هذه المعلومات)، وستحصل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات في Quest Pro على سرعات أعلى على مدار الساعة عندما تكون في تطبيقات الواقع المختلط، ويمكنك تشفير النسخ الاحتياطية السحابية الخاصة بك من طرف إلى طرف عن طريق إضافة رمز PIN.
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