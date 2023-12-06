فيرجن جالاكتيك للسياحة الفضائية تخسر تمويل مؤسسها ريتشارد برانسون

(MENAFN
- Youm7) قال ريتشارد برانسون إنه لن يستثمر أي أموال بعد الآن في شركة فيرجين جالاكتيك ، شركة السياحة الفضائية التى أسسها فى عام 2004، حيث تسبب القرار المفاجئ، الذى نشرته صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة، فى انخفاض حاد فى قيمة أسهم الشركة، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.
وقال برانسون لصحيفة التايمز: "ليس لدينا جيوب عميقة بعد كوفيد، وقد حصلت شركة Virgin Galactic على مليار دولار، أو ما يقرب من ذلك"، وأضاف أنه في ظل الوضع الحالي، يجب أن يكون لدى شركة Virgin Galactic "أموال كافية للقيام بعملها بنفسها".
قامت شركة Virgin Galactic بنقل أول ركابها التجاريين إلى حافة الفضاء في شهر يونيو، وواصلت تسيير أربع رحلات تجارية إضافية أخرى حدث آخرها في بداية الشهر الماضي، ولكن بعد أيام قليلة فقط أعلنت الشركة أنها ستخفض قوتها العاملة وتعلق رحلاتها التجارية لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من العام المقبل في محاولة لتوفير المال أثناء تطوير طائرة أكبر قادرة على الطيران، ولنقل عدد أكبر من الركاب إلى الفضاء مقارنة بالمركبة الحالية، والتي يمكنها نقل ما يصل إلى ستة ركاب يدفعون في المرة الواحدة.
قبل التعليق، تخطط فيرجن جالاكتيك لإطلاق مهمتها التجارية السادسة في يناير، تليها السابعة في الربع الثاني، وربما الثامنة في منتصف عام 2024.
وقال مايكل كولجلازيير، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن جالاكتيك، إنه بالنسبة للرحلات المتبقية، ستعمل فيرجن جالاكتيك على التركيز على فرص الإيرادات الأعلى، وهذا يعني أنه قد يُطلب من الركاب الخاصين دفع قسط تأمين يصل إلى مليون دولار، أي أكثر من ضعف سعر المقعد الحالي البالغ 450 ألف دولار.
ومن المفترض أن تكون المركبة الجديدة الأكبر حجمًا، والتي تسمى دلتا، جاهزة في عام 2026، وتقول شركة Virgin Galactic إن لديها الأموال الكافية لمواصلة العمل حتى ذلك الحين، عند هذه النقطة، تتمثل الخطة في أن تبدأ شركة دلتا رحلات تجارية، مما يؤدي إلى جذب إيرادات جديدة في هذه العملية.
ومع ذلك، يقول تقرير فايننشال تايمز إن بعض المحللين يعتقدون أن شركة Virgin Galactic ستحتاج إلى البحث عن تمويل إضافي من المستثمرين ربما في عام 2025، أي قبل عام من أن تصبح شركة دلتا جاهزة.
وتتضمن تجربة طيران Virgin Galactic رحلة تعمل بالطاقة الصاروخية بالقرب من خط كارمان، وهي منطقة تبعد حوالي 62 ميلاً فوق الأرض وتُعتبر عمومًا نقطة بداية الفضاء، ويمكن للركاب الاستمتاع بمناظر خلابة للأرض ومنظر دقائق انعدام الوزن داخل المقصورة قبل الانزلاق عائدين للهبوط على المدرج.
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