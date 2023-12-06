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فيرجن جالاكتيك للسياحة الفضائية تخسر تمويل مؤسسها ريتشارد برانسون

12/6/2023 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7) قال ريتشارد برانسون إنه لن يستثمر أي أموال بعد الآن في شركة فيرجين جالاكتيك ، شركة السياحة الفضائية التى أسسها فى عام 2004، حيث تسبب القرار المفاجئ، الذى نشرته صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة، فى انخفاض حاد فى قيمة أسهم الشركة، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.



وقال برانسون لصحيفة التايمز: "ليس لدينا جيوب عميقة بعد كوفيد، وقد حصلت شركة Virgin Galactic على مليار دولار، أو ما يقرب من ذلك"، وأضاف أنه في ظل الوضع الحالي، يجب أن يكون لدى شركة Virgin Galactic "أموال كافية للقيام بعملها بنفسها".



قامت شركة Virgin Galactic بنقل أول ركابها التجاريين إلى حافة الفضاء في شهر يونيو، وواصلت تسيير أربع رحلات تجارية إضافية أخرى حدث آخرها في بداية الشهر الماضي، ولكن بعد أيام قليلة فقط أعلنت الشركة أنها ستخفض قوتها العاملة وتعلق رحلاتها التجارية لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من العام المقبل في محاولة لتوفير المال أثناء تطوير طائرة أكبر قادرة على الطيران، ولنقل عدد أكبر من الركاب إلى الفضاء مقارنة بالمركبة الحالية، والتي يمكنها نقل ما يصل إلى ستة ركاب يدفعون في المرة الواحدة.



قبل التعليق، تخطط فيرجن جالاكتيك لإطلاق مهمتها التجارية السادسة في يناير، تليها السابعة في الربع الثاني، وربما الثامنة في منتصف عام 2024.



وقال مايكل كولجلازيير، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن جالاكتيك، إنه بالنسبة للرحلات المتبقية، ستعمل فيرجن جالاكتيك على التركيز على فرص الإيرادات الأعلى، وهذا يعني أنه قد يُطلب من الركاب الخاصين دفع قسط تأمين يصل إلى مليون دولار، أي أكثر من ضعف سعر المقعد الحالي البالغ 450 ألف دولار.



ومن المفترض أن تكون المركبة الجديدة الأكبر حجمًا، والتي تسمى دلتا، جاهزة في عام 2026، وتقول شركة Virgin Galactic إن لديها الأموال الكافية لمواصلة العمل حتى ذلك الحين، عند هذه النقطة، تتمثل الخطة في أن تبدأ شركة دلتا رحلات تجارية، مما يؤدي إلى جذب إيرادات جديدة في هذه العملية.



ومع ذلك، يقول تقرير فايننشال تايمز إن بعض المحللين يعتقدون أن شركة Virgin Galactic ستحتاج إلى البحث عن تمويل إضافي من المستثمرين ربما في عام 2025، أي قبل عام من أن تصبح شركة دلتا جاهزة.



وتتضمن تجربة طيران Virgin Galactic رحلة تعمل بالطاقة الصاروخية بالقرب من خط كارمان، وهي منطقة تبعد حوالي 62 ميلاً فوق الأرض وتُعتبر عمومًا نقطة بداية الفضاء، ويمكن للركاب الاستمتاع بمناظر خلابة للأرض ومنظر دقائق انعدام الوزن داخل المقصورة قبل الانزلاق عائدين للهبوط على المدرج.












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