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أبل تبدأ العمل على مودم 6G لأجهزة آيفون

12/6/2023 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7) تعمل شركة أبل
على تطوير مودم 5G داخلى منذ فترة، ومع ذلك، تعثر المشروع وتأخر كثيرًا، مما اضطر صانع iPhone إلى الاعتماد على Qualcomm لمودم 5G المستخدم فى أجهزة iPhone وiPad، لكن هذا لا يمنع شركة أبل من العمل على مودم 6G داخلى.



وبحسب موقع TOI الهندى، ففى الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية Power On، قال مارك جورمان إن شركة أبل كانت تعمل على مودم 6G خلال العامين الماضيين، ومع ذلك، من غير المتوقع أن تكون تقنية 6G جاهزة للنشر حتى عام 2030 على الأقل، لذلك تعمل شركة أبل على تطوير واختبار وتحسين تقنية 6G الداخلية الخاصة بها.



ويقال إن شركة أبل أوقفت مشروع مودم 5G الخاص بها، لكن تقرير جورمان يشير إلى أن التطوير لا يزال مستمرًا، وذكر تقرير سابق أن مصادر قريبة من سلسلة التوريد لشركة أبل كشفت أن الشركة تفكر فى التخلى عن مشروع تطوير المودم الخاص بها.



وواجهت الشركة المصنعة لـiPhone تحديات تقنية واستخفت بتعقيد تطوير المودم، ما أدى إلى بطء وارتفاع درجة حرارة شرائح النموذج الأولى، وقال مدير لاسلكى سابق إن توقع قيام شركة أبل ببناء أفضل شريحة مودم أمر غير واقعى، أفادت بلومبرج أن مجموعة أجهزة أبل تكافح من أجل حل الأخطاء بسبب تمددها عبر مشاريع متعددة.



وكانت شركة أبل قد خططت فى البداية لتقديم المودم الداخلى الخاص بها بحلول العام المقبل، ومع ذلك، كشفت مصادر مطلعة على التطوير أن هذا الهدف يبدو غير واقعي الآن، وقد يتم تأجيل الإصدار حتى نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026 على الأقل، والذي يتزامن مع العام الأخير من اتفاقية أبل الموسعة مع Qualcomm.



وتختبر شركة أبل تقنية المودم الجديدة الخاصة بها فى وادى السيليكون، لكن تجارب شركات الاتصالات لا تزال على بعد سنوات، وقد لا يصل أول جهاز مزود بمودم داخلى إلا بعد عام أو أكثر من عام 2025، وحتى لو نجحت شركة أبل فى تنفيذ مودم داخلي داخل هاتف iPhone SE بحلول عام 2026، فإن شركة كوالكوم تتوقع توفير بعض شرائح مودم آبل في عام 2026.



وتخطط شركة أبل لتقديم المودم الداخلى الخاص بها إلى iPad وأبل Watch بعد إطلاقه على iPhone.












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