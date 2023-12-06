أبل تبدأ العمل على مودم 6G لأجهزة آيفون

(MENAFN
- Youm7) تعمل شركة أبل
على تطوير مودم 5G داخلى منذ فترة، ومع ذلك، تعثر المشروع وتأخر كثيرًا، مما اضطر صانع iPhone إلى الاعتماد على Qualcomm لمودم 5G المستخدم فى أجهزة iPhone وiPad، لكن هذا لا يمنع شركة أبل من العمل على مودم 6G داخلى.
وبحسب موقع TOI الهندى، ففى الإصدار الأخير من رسالته الإخبارية Power On، قال مارك جورمان إن شركة أبل كانت تعمل على مودم 6G خلال العامين الماضيين، ومع ذلك، من غير المتوقع أن تكون تقنية 6G جاهزة للنشر حتى عام 2030 على الأقل، لذلك تعمل شركة أبل على تطوير واختبار وتحسين تقنية 6G الداخلية الخاصة بها.
ويقال إن شركة أبل أوقفت مشروع مودم 5G الخاص بها، لكن تقرير جورمان يشير إلى أن التطوير لا يزال مستمرًا، وذكر تقرير سابق أن مصادر قريبة من سلسلة التوريد لشركة أبل كشفت أن الشركة تفكر فى التخلى عن مشروع تطوير المودم الخاص بها.
وواجهت الشركة المصنعة لـiPhone تحديات تقنية واستخفت بتعقيد تطوير المودم، ما أدى إلى بطء وارتفاع درجة حرارة شرائح النموذج الأولى، وقال مدير لاسلكى سابق إن توقع قيام شركة أبل ببناء أفضل شريحة مودم أمر غير واقعى، أفادت بلومبرج أن مجموعة أجهزة أبل تكافح من أجل حل الأخطاء بسبب تمددها عبر مشاريع متعددة.
وكانت شركة أبل قد خططت فى البداية لتقديم المودم الداخلى الخاص بها بحلول العام المقبل، ومع ذلك، كشفت مصادر مطلعة على التطوير أن هذا الهدف يبدو غير واقعي الآن، وقد يتم تأجيل الإصدار حتى نهاية عام 2025 أو أوائل عام 2026 على الأقل، والذي يتزامن مع العام الأخير من اتفاقية أبل الموسعة مع Qualcomm.
وتختبر شركة أبل تقنية المودم الجديدة الخاصة بها فى وادى السيليكون، لكن تجارب شركات الاتصالات لا تزال على بعد سنوات، وقد لا يصل أول جهاز مزود بمودم داخلى إلا بعد عام أو أكثر من عام 2025، وحتى لو نجحت شركة أبل فى تنفيذ مودم داخلي داخل هاتف iPhone SE بحلول عام 2026، فإن شركة كوالكوم تتوقع توفير بعض شرائح مودم آبل في عام 2026.
وتخطط شركة أبل لتقديم المودم الداخلى الخاص بها إلى iPad وأبل Watch بعد إطلاقه على iPhone.
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