ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 4.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Youm7) شهدت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 6 ديسمبرارتفاعا بنسبة 4.33%، ويتم تداول بيتكوين حاليًا عند نقطة سعر تبلغ 43.740 دولارًا، تمكنت عملة البيتكوين من تسجيل ارتفاع في الأسعار قدره 2002 دولار في الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets360.
ارتفعت عملة الأثير أيضًا بنسبة 1.65 %، حيث يتم تداول الأثير حاليًا بسعر 2,268 دولارًا، بزيادة قيمتها بمقدار 40 دولارًا، وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر إيثريوم بنسبة 11 % خلال الأسبوع الماضي.
تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 1.6 تريليون دولار لأول مرة منذ عامين تقريبًا، وارتفعت بنسبة 2.98 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع CoinMarketCap.
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