ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 4.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية

MENAFN - Youm7) شهدت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 6 ديسمبرارتفاعا بنسبة 4.33%، ويتم تداول بيتكوين حاليًا عند نقطة سعر تبلغ 43.740 دولارًا، تمكنت عملة البيتكوين من تسجيل ارتفاع في الأسعار قدره 2002 دولار في الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets360.

ارتفعت عملة الأثير أيضًا بنسبة 1.65 %، حيث يتم تداول الأثير حاليًا بسعر 2,268 دولارًا، بزيادة قيمتها بمقدار 40 دولارًا، وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر إيثريوم بنسبة 11 % خلال الأسبوع الماضي.

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 1.6 تريليون دولار لأول مرة منذ عامين تقريبًا، وارتفعت بنسبة 2.98 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع CoinMarketCap.