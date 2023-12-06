انخفاض أسعار الذهب 30 قرشا محليا

انخفضت أسعار بيع الذهب في الأردن، الأربعاء، بواقع 30 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 41 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.30 دينار لجهة البيع.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48.20 دينار و 36.50 دينار على التوالي.





