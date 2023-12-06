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كفاءة عالية واستهلاك وقود منخفض ورحلات طويلة سيارات شيري الهجينة القابلة للشحن تقود التكنولوجيا الجديدة

12/6/2023 4:29:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع تسارع عمليات التحول نحو الكهرباء العالمية، أصبحت نماذج السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) الخيار الأول لعدد متزايد من المستهلكين، وباعتبارها شركة السيارات الصينية التي تتمتع بأكبر عدد من الإصدارات لمدة 20 عاما على التوالي، تلتزم شركة Cheryبجوهر علامتها التجارية المتمثل في البيئة والتكنولوجيا والأسرة والرفقة، وبمواصلة تطوير التكنولوجيا، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من ثقة في تكنولوجيا السيارات الهجينة القابلة للشحن- PHEV.
في وقت مبكر من عام 2005، بدأت Chery في إنشاء "المركز الوطني لأبحاث تكنولوجيا هندسة المركبات وتوفير الطاقة وحماية البيئة"، ومنذ ذلك الوقت، تعتمد على هذه المنصة لتنفيذ سياسات حماية البيئة الموفرة للطاقة، وتطوير مركبات الطاقة الجديدة.
وفي عام 2016، تم إطلاق أول طراز للسيارات الهجينة القابلة للشحن من Chery، والذي حقق استراتيجية الطاقة الجديدة لشركة السيارات، لتقوم Chery في وقت لاحق بتسريع عملية البحث والتطوير للتكنولوجيا الهجينة.
وبفضل السيارات الهجينة القابلة للشحن، أصبحت Chery صاحبة المحرك الهجين الخاص الأول والوحيد في الصين الذي يعمل بمحرك مزدوج في صناعة السيارات، والتي يمكنها تحقيق 9 أنواع من أوضاع العمل، بما في ذلك المحرك الفردي/الثنائي، وزيادة مدى الرحلات، والاتصال المتوازي، ومحرك التوجيه المباشر، واستعادة طاقة المحرك الفردي/المزدوج، والشحن أثناء القيادة/الوقوف، الأمر الذي لا يعكس القوة التقنية العالية الكفاءة لـ Chery فحسب، ولكنه يجلب المزيد من الابتكارات إلى صناعة السيارات الهجينة أيضا.

عادة ما تخدم التكنولوجيا المنتجات في نهاية المطاف، لتتمحور المنتجات بدورها حول احتياجات المستخدمين، وبالاعتماد على أفضل تكنولوجيا السيارات الهجينة القابلة للشحن في الصناعة، تم الأخذ بعين الاعتبار عند طرح سيارات Tiggo 7 Pro Max e+ التكلفة المنخفضة للسيارات الكهربائية في التنقل داخل المدينة لمسافات قصيرة، ومزايا الرحلات ذات المسافات الطويلة، وتجديد الطاقة بالدرجة الملائمة لمركبات الوقود للمسافات الطويلة.
وقد تم تجهيز السيارة كتوليفة كهربائية تتكون من محرك هجين مخصص فائق الكفاءة بقدرة 1.5T ومحرك متزامن ذي مغناطيس دائم، تتوافق مع علبة تروس هجينة DHT ثلاثية السرعات مخصصة لسيارات الدفع الرباعي من المتوسطة إلى فائقة المستوى، مما يحقق نظاما كهربائيا شاملا قوته 240 كيلوواط، وعزم دوران شامل للنظام يبلغ 510 نيوتن متر، وتسارع أكبر يصل إلى 100 كيلومتر بأقل من 6.8 ثانية.
وفي الوقت نفسه، تم تجهيز Tiggo T7 Pro Max e+ بنظام إدارة ذكي يدعم الشحنين السريع والبطيء، فضلا عن أنها تتمتع كذلك بمدى رحلات شامل يزيد عن 1000 كيلومتر عند الشحن الكامل، مما يقضي على قلق المستخدم بشأن المسافة المقطوعة من ناحية، والسلامة والأداء من ناحية أخرى.
واستنادا إلى أساس تكوين المحرك المزدوج الفريد من نوعه في صناعة السيارات، تم تجهيز سيارة Tiggo 8 Pro e+ بمحرك فائق الكفاءة 1.5T مخصص للكهرباء الهجينة أولا، وتلوليفة الكهرباء من المحركات المزدوجة ثانيا، ولنظام دفع ثنائي ثلاثي المحركات ثالثا، لتحقيق أداء فائق بطاقة كهربائية قصوى تبلغ 230 كيلووات، وعزم دوران شامل يبلغ 510 نيوتن متر، وكفاءة نقل قصوى تزيد عن 97.6% من الأداء الفائق، مع تحقيق المحرك الكهربائي (في ظل ظروف عمل وفقا لاختبارات دورة القيادة الأوروبية الجديدة – NEDC ) لمتوسط كفاءة أعلى من 90%، ومعدل توفير في استهلاك الكهرباء بنسبة تزيد عن 50%، عند التشغيل على وضع الطاقة المنخفضة لتوفير الوقود، وعلاوة على ذلك، تم تجهيز السيارة ببطارية ليثيوم ثلاثية خاصة للهجين، يمكن أن يصل صافي المدى الكهربائي فيها إلى 75 كم، وبما يعادل خزان وقود كبير للغاية سعته 60 لترا، مع إمكانية أن يصل نطاق الزيت والكهرباء المدمج إلى أكثر من 1000 كم.
وفي الوقت نفسه، تم تجهيز السيارة بنظام إدارة ذكي، بمزايا أساسية مثل تكنولوجيا حماية الكهرباء الذكية، وتكنولوجيا تجديد الطاقة الذكية، وتكنولوجيا التحكم الالكتروني في كبح الفرامل.
هذا كله، يمنح المستخدمين تجربة قيادة صديقة للبيئة وذكية مع أمان أعلى وعمر أطول وأداء أقوى.
وفي الوقت الذي تجتاح فيه الطاقة الجديدة سوق السيارات العالمية، فإن Chery تقوم بتغييرات إيجابية، حيث أنها تقف بصلابة في ثورة صناعة السيارات، مع اختراقها الجديد هذا في مجال التكنولوجيا الهجينة.
وبمساعدة تقنية Chery في السيارات الهجينة القابلة للشحن، زادت مبيعات Tiggo 7 Pro Max e+ وTiggo 8 Pro e+ في السوق العالمية.
ومع توسيع المسار الجديد لسوق السيارات الهجينة المجال لتطوير العلامات التجارية، فإن هذا التوسيع يتيح للمستخدمين العالميين تجربة التكنولوجيا الجديدة للرحلات الرفيقة بالبيئة وإدراك إبداع التصنيع الذكي في الصين.


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