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جمعية رجال الأعمال تقترح حزمة إجراءات فورية لحماية الاقتصاد الوطني من آثار العدوان على غزة

12/6/2023 4:29:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى تشكيل لجنة خاصة مشتركة من القطاعين العام والخاص لوضع آلية تحمي الاقتصاد الوطني من اية تبعات قد تقع جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولضمان سيره بالشكل الصحيح.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني دعا القطاع الخاص إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة.
وأكدت الجمعية في ورقة موقف أعدتها بشأن الإجراءات التي يمكن إتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني من أية آثار قد تخلفها تبعات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ضرورة ضخ تسهيلات وقروض بفوائد مخفضة لتشجيع الاستثمار والتوسع بالمشاريع القائمة.
وشددت على ضرورة تخفيض أسعار الفوائد على القروض التجارية، وتأجيل الأقساط التجارية لفترة تصل لنصف عام من دون فائدة أو عمولات إضافية، وتفعيل برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم القطاع الخاص.
ودعت الجمعية في ورقتها إلى تأجيل دفعات ضريبة المبيعات والرسوم الحكومية بكامل انواعها لمدة 6 أشهر، وتخفيض رسوم المناولة في ميناء العقبة لرفع تنافسية الميناء واعتماده كمرفأ بحري جاذب في المنطقة، وزيادة الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع التي لها بديل في السوق المحلية، وذلك لدعم المنتج المحلي
كما دعت الجمعية إلى العمل على تطوير مشاريع الطاقة لسد احتياجات المملكة في الظروف الطارئة، وتسويق الأردن سياحياً وبشكل مستقل عن المنطقة، وضبط وترشيد النفقات الحكومية.
واشارت الجمعية إلى أن الاقتصاد الوطني نجح في السير باتجاه النمو الإيجابي منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيلول الماضي، وتمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي لا سيما لجهة ارتفاع معدلات النمو بالناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الميزان التجاري، النشاط السياحي بالمملكة .
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً إيجابياً في النصف الأول من هذا العام الحالي 2023، وسجل 2.6 بالمئة مدعوما بنمو العديد من القطاعات وبمقدمتها قطاع النقل والتخزين والاتصالات التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.42 بالمئة.




وبينت الجمعية في ورقتها أن الدخل السياحي حقق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشهرين الاول منه نمواً بنسبة 34,7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.
واشارت لانخفاض عجز الميزان التجاري خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي وبنسبة 11 بالمئة وبلغ 7 مليارات دينار مقارنة مع 7,9 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.
ولفتت الجمعية الى ارتفاع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار، مقارنة مع 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022
وبينت الجمعية أن الصادرات الوطنية انخفضت حتى نهاية ايلول الماضي من العام الحالي بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة لتصل الى 6.2 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحول اداء الاقتصاد الوطني منذ بدء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة اشارت الجمعية في الورقة التي اعدتها الى تأثر القطاع العقاري بشكل كبير، حيث تراجع الطلب على الشقق بنسبة 70% منذ بدء العدوان بالاضافة الى تراجعت مؤشرات حجم التداول العقاري لغايات الاستثمار بنسبة 50%، حيث أن بيوعات غير الأردنيين في العقار انخفضت بنسبة 25% خلال الثمانية أشهر الأولى وزادت حدة انخفاض البيوعات بشكل أكبر منذ بدء العدوان حيث بلغت 151 مليون دينار.
واشارت الى ان الموسم السياحي تراجع منذ بدء العدوان حيث أن البرامج السياحية المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة ألغيت بنسبة 100 % جراء العدوان على غزة وتأثر حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الذي يربط مع الضقة الغربية.
كما سجل تراجعا واضحا في النشاط التجاري في مختلف القطاعات منذ بدء العدوان، حيث شهد ضعف الحركة والطلب في قطاع المطاعم والحلويات والمقاهي، وقطاع الألبسة والمجوهرات والحلي حيث تراجع حجم بيع الذهب بشكل كبير وشكل ما نسبته 75%، وتراجع في قطاع القاعات وصالات الأفراح بالاضافة الى انخفاض الطلب على المواد الغذائية بنسبة تتراوح مابين 40-50% منذ بدء العدوان.
وحول سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على الاقتصاد الوطني توقعت الجمعية ثلاث سيناريوهات لمدى تأثر الاقتصاد الوطني جراء العدوان على غزة وذلك بناء على طول أجل الصراع وفتح جبهات أخرى، وذلك إما في حال امتداد الصراع من 3-6 أشهر أو في حال طال أمد الصراع حتى النصف الثاني من عام 2024 أو في حال طال أمد الصراع واتسع نطاقه، فإنه سوف يكون له آثار متفاوتة على المؤشرات الاقتصادية ومنها توقع خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسب متفاوتة اعتماداً على كل سيناريو
كما ان هنالك توقع بحجم الخسارة في إيرادات السياحة وذلك بناء على نسبة الخسارة المفترضة على إجمالي إيرادات السياحة في عام 2022، أيضا قياس السناريوهات الثلاثة بناء على ثلاث أحداث سابقة وهي صراع لبنان في عام 2006 والربيع العربي في عام 2011 وجائحة كورونا عام 2020 حيث يتوقع ان تصل الخسارة في ايرادات السياحة الى 600 مليون دولار في حال استمرت الحرب من 3 الى 6 اشهر و خسارة بقيمة 1.7 مليار دولار في حال استمرت الحرب حتى النصف الاول من العام المقبل وخسارة بقيمة 4 مليارات دولار في حال طول امد الصراع واتساع نطاقه.

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