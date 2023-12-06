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أجواء باردة وغائمة في معظم مناطق المملكة

12/6/2023 4:27:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في معظم المناطق مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال، كما تهطل زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
وتكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، وتميل للدفئ قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهنالك احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 9 وفي مرتفعات الشراة 14 - 10، وفي مناطق البادية 19 - 11 وفي مناطق السهول 14 - 13، وفي الأغوار الشمالية 22 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.- (بترا)

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