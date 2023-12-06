أمير قطر: سكان غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال تصريحات له "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته ونتضامن مع نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه".

وأضاف: "سكان غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين".

وتابع بالقول: "صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية يضاعفان معاناة سكان غزة".