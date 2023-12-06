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أمير قطر: سكان غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة

12/6/2023 4:27:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال تصريحات له "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته ونتضامن مع نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه".

وأضاف: "سكان غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين".

وتابع بالقول: "صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية يضاعفان معاناة سكان غزة".

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