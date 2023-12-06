أمير قطر: سكان غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال تصريحات له "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته ونتضامن مع نضاله العادل لاستعادة أرضه ومقدساته وحقوقه".
وأضاف: "سكان غزة يواجهون معاناة غير مسبوقة يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين".
وتابع بالقول: "صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية يضاعفان معاناة سكان غزة".
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