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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين والحصيلة ترتفع إلى 410

12/6/2023 4:27:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط بكتيبة المدرعات في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

كما أفاد بمقتل ضابط في حادث انقلاب مركبة عسكرية جنوب إسرائيل.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بمقتل ضابطين إضافيين برتبة رائد خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، أحدهما قائد فصيل في سرية.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم منذ الثلاثاء إلى 9 عسكريين، بينهم 7 ضباط، أحدهم نائب قائد سرية. كما أصيب ضابط و3 جنود آخرين بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة.

ووصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في غزة إلى 86 ضابطا وجنديا، بينما يرتفع الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 410 من الضباط والجنود.

MENAFN06122023000072011014ID1107545325

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