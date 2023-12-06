سيناتور أمريكي: إسرائيل جندت 100 ألف فلسطيني في حماس

قال السيناتور الأمريكي سيث مولتون النائب الديمقراطي بالكونغرس، إنه لا يعتبر ما صرح به الجيش الإسرائيلي بشأن "مقتل مدنيين اثنين في غزة مقابل كل عنصر من حماس"، موقفا إيجابيا.



وفي مقابلة تلفزيونية، استعان مولتون، الذي خدم في العراق، بدراسة تفيد بأن "كل مدني يقتل يؤدي إلى تجنيد 10 آخرين"، وقال: "لقد قتلت إسرائيل حتى الآن حوالي 5 آلاف عنصر من حركة حماس، لكن هذا يعني أنها جندت أيضا حوالي 100 ألف.. وهذه أخبار سيئة بالنسبة لها".



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قال في تصريح سابق لشبكة CNN إن نسبة اثنين من المدنيين الفلسطينيين يقتلون في غزة مقابل كل مسلح من حماس هي "نسبة إيجابية للغاية" بالنظر إلى تحديات القتال في المناطق الحضرية.



لكن الأمم المتحدة وصفت هذا التصريح بشأن تقييم "نسبة" الوفيات بين المدنيين في غزة مقارنة بعدد عناصر حماس بأنه "لا طعم له".



ورد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على هذه التصريحات قائلا: "لا نعمل على تحديد هذا النوع من النسب، التي أعتقد أنه لا طعم لها، على أقل تقدير".



وقال دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الثلاثاء، إن تركيز الأمم المتحدة ينصب على تجنب مقتل أي مدنيين –رغم اعترافه بأن هذا لم ينجح في غزة.



من الجدير ذكره، أن قرابة 16 ألف شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

