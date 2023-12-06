نيكاراغوا تصف هجمات إسرائيل على الفلسطينيين بـالوحشية

نيكاراغوا تصف هجمات إسرائيل على الفلسطينيين بـالوحشية
التاريخ
12/6/2023 4:27:40 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت نيكاراغوا -اليوم الأربعاء- أن وزير خارجيتها دينيس مونكادا أجرى زيارة إلى مدينة رام الله للتعبير عن دعم بلاده وتضامنها مع فلسطين.
وشددت روزاريو موريلو نائبة رئيس نيكاراغوا على أن إسرائيل تنفذ هجمات "وحشية" على الشعب الفلسطيني، وأن مونكادا سيجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
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