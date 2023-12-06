أمير قطر وولي العهد السعودي يعربان عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب أمير قطر وولي العهد السعودي عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة.
وجاء في البيان مشترك لمجلس التنسيق القطري السعودي بحسب الجزيرة:
أمير قطر وولي العهد السعودي ناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية بقطاع غزة.
أمير قطر وولي العهد السعودي أكدا ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي.
الجانبان أكدا أيضا أهمية الضغط الدولي على إسرائيل لإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين.
تم التأكيد على ضرورة تمكين المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للفلسطينيين، وتكثيف جهود تسوية القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
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