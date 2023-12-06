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أمير قطر وولي العهد السعودي يعربان عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة

12/6/2023 4:27:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعرب أمير قطر وولي العهد السعودي عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة.

وجاء في البيان مشترك لمجلس التنسيق القطري السعودي بحسب الجزيرة:


أمير قطر وولي العهد السعودي ناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية بقطاع غزة.


أمير قطر وولي العهد السعودي أكدا ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي.


الجانبان أكدا أيضا أهمية الضغط الدولي على إسرائيل لإيقاف التهجير القسري للفلسطينيين.


تم التأكيد على ضرورة تمكين المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للفلسطينيين، وتكثيف جهود تسوية القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

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