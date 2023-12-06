واشنطن بوست: نتنياهو يخوض حربين قد لا يفوز بأيّ منهما

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخوض حربين. فهو على رأس حكومة في زمن الحرب، ويقود العملية ضد حركة حماس. لكن، بعد ما يقرب من شهرين من الحرب، واستشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني في غزة، يخوض نتنياهو معركة أخرى: إجراءات المحاكمة بشأن مزاعم الفساد التي تورط فيها، والتي استؤنفت يوم الاثنين الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ استئناف المحاكمة جاء بعد أن أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، انتهاء حالة الطوارئ في المحاكم الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، بحيث توقفت المحاكم عن النظر في القضايا غير العاجلة، في أعقاب الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، لافتةً إلى أنّ نتنياهو عاد الآن إلى قفص الاتهام، على الأقل نظرياً، وهو لم يحضر الجلسة، لكنه سيحضرها على الأرجح.



ورأت الصحيفة أنّ "الدراما القانونية" لنتنياهو خيّمت على السياسة الإسرائيلية لما يقرب من نصف عقد (إنها بمثابة النص الضمني لحملات رئيس الوزراء الغاضبة ضد السلطة القضائية ووسائل الإعلام المستقلة ).



وأشارت إلى أنّ هذه الأحداث ربما حفزت سعي نتنياهو لاستمرار السلطة والحصانة المحتملة، الأمر الذي دفعه إلى هندسة العودة إلى منصبه بعد الانتخابات عام 2022، على رأس الائتلاف الأكثر يمينية في "تاريخ إسرائيل"، موضحةً أنه لا يمكن إجباره على الاستقالة إلا في حالة إدانته، وهو ما قد يستغرق أعواماً من الآن.



وقالت الصحيفة إنه في أعقاب هجوم الـ7 أكتوبر، أصبح موقف نتنياهو أكثر وضوحاً.

ووفق الصحيفة، فإن الإسرائيليين، الغاضبين والمصدومين، طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة، لكن كثيرين من الإسرائيليين يلومون نتنياهو أيضاً على ترؤسه اليوم الأكثر دموية في "إسرائيل"، وهم يشعرون بالاستياء من محاولات نتنياهو، منذ ذلك الحين، إلقاء اللوم على مؤسسة "الجيش"، كما أنّ الاحتكاك الواضح بين حكومة نتنياهو وعائلات الأسرى ضرب على وتر حساس في "إسرائيل".



وتابعت "واشنطن بوست" أنه الآن، في خضم الأزمة الكبيرة، يقاتل نتنياهو من أجل ما تبقى من حياته السياسية، بينما يحاول أيضاً هزيمة حماس، بصورة تبدو معها نهاية اللعبة في الجبهتين محفوفة بالمخاطر، بالنسبة إلى رئيس الحكومة، لافتة إلى أنّ الخبراء يكافحون لمعرفة كيف يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه بعد الحرب، فحتى رئيسة الوزراء السابقة، غولدا مائير، اضطرت إلى التنحي بعد صدمة حرب أكتوبر عام 1973.



وقالت الصحيفة الأميركية إنه قد يكون من الصعب أيضاً على "إسرائيل" أن تحقق ذلك النوع من "النصر الأقصى" الذي يسعى له حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف.



ويتظاهر عشرات الآلاف في "تل أبيب"، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رافعين شعارات مناهضة لنتنياهو وحكومته، التي يحمّلونها مسؤولية الإخفاق الكبير في الـ7 من أكتوبر، مطالبين بتسريع عملية الإفراج عن جميع الأسرى في قطاع غزة.



يُشار إلى أن نتنياهو شن، في نيسان/أبريل الماضي، هجوماً على السلطة القضائية، ووصفها بأنها تقوم بـ"محاولة انقلاب سلطوية"، مضيفاً: "هم يقومون برحلة صيد، ولم يحققوا أو يبحثوا عن مخالفة، هم قاموا بملاحقة شخص، هو أنا".



ونفى نتنياهو، جملة وتفصيلاً، التهم الموجَّهة إليه في ثلاثة ملفات فساد، بعد أن قال القضاة، على مسمعه، فحوى التهم المنسوبة إليه. -الميادين

اقرأ أيضاً:

"واشنطن بوست": بعد الهدنة.. ساحة معركة محفوفة بالمخاطر تنتظر "إسرائيل"

واشنطن بوست: حرب إسرائيل بغزة تؤثر بالبيت الأبيض أكثر من أي قضية أخرى